Cứu nữ bệnh nhân vỡ u quái buồng trứng, răng và tóc tràn ra ổ bụng

Ngày 7.8, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết đơn vị đã kịp thời mổ cấp cứu nữ bệnh nhân bị vỡ u quái buồng trứng, tình trạng nguy kịch.
Trước đó, nữ bệnh nhân N.T.K.C (47 tuổi, ở Tây Ninh), được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng trướng căng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân.
Kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị vỡ u quái buồng trứng phải, kèm theo viêm phúc mạc, đây là một biến chứng nặng nề có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.
Bác sĩ Đặng Khải Toàn, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, cùng ê kíp đã tiến hành mổ cấp cứu bệnh nhân. Khi mở bụng, trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch mủ lẫn tóc, răng do khối u buồng trứng bên phải vỡ, kích thước khoảng 15 cm, nặng khoảng 3 - 4 kg. Đồng thời, ê kíp cũng phát hiện một khối u khác ở buồng trứng trái, kích thước 7 cm.
Các bác sĩ đã cắt toàn bộ buồng trứng phải và khối u vỡ, đồng thời bóc tách khối u bên trái và bảo tồn buồng trứng trái. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và đã xuất viện.
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Huy, u quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thậm chí có thể gặp ở người trẻ tuổi hơn. Đa phần là u lành tính.
Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều mô như tóc, da, răng... nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc, như trong ca bệnh vừa qua.
Nhưng u quái buồng trứng thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi đi siêu âm định kỳ, hoặc nhập viện vì đau bụng, rối loạn kinh nguyệt. Với những khối u lớn hoặc đã vỡ, tình trạng trở nên nguy cấp nhanh chóng, lúc đó, việc xử trí phải diễn ra khẩn trương.
Do đó, bác sĩ Huy khuyến cáo việc khám phụ khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm là cực kỳ quan trọng, ngay cả khi không có triệu chứng gì. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, hoặc có tiền sử u nang buồng trứng, bệnh phụ khoa, cần kiểm tra thường xuyên hơn.
"Hãy đến cơ sở y tế sớm nếu có các triệu chứng như: đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội; rối loạn kinh nguyệt; cảm giác nặng bụng, chướng bụng; mệt mỏi không rõ nguyên nhân", bác sĩ Huy nói.
