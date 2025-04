Tạt xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dại

Ngày 15.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga (42 tuổi, ở H.Nhà Bè, TP.HCM) 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Trước đó Nga đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dại.

Cáo trạng xác định, chiều 9.1.2024, Nga bị chó của nhà bà Oanh cắn vào chân. Sau đó, gia đình bà Oanh đã hỗ trợ Nga 960.000 đồng tiền chích ngừa phòng bệnh dại.

Đến sáng 4.2.2024, do vết thương chó cắn vẫn còn đau nên Nga đến nhà bà Oanh yêu cầu hỗ trợ thêm tiền mua thuốc hoặc đưa Nga đi bệnh viện khám nhưng gia đình bà Oanh không đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga tại tòa ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tức giận về lời nói khó nghe của gia đình bà Oanh, sáng cùng ngày, Nga đi mua 3 lít xăng, chứa vào can nhựa rồi giấu trong ba lô để phía trước xe máy. Trên đường về, Nga mua thêm 6 cái bật lửa các loại.

Về đến nhà, để tránh bị phát hiện, Nga đậu xe trước nhà, cầm ba lô bên trong có can nhựa chứa xăng rồi đổ một phần xăng sang chai nhựa nhỏ hơn với mục đích tạt xăng cho thuận lợi. Số xăng còn lại, Nga cất giấu ở hộc tủ.

Nga đi lại nhà bà Oanh, nói "chân con còn đau, đưa tiền cho con mua thuốc hoặc chở con đi bệnh viện". Bà Oanh nói "mày về lấy giấy tờ đi, cúng cơm xong tao chở đi".

Lúc này, anh Trần Quốc Sang (con trai bà Oanh) đang nằm võng trong nhà nói "chích ngừa rồi mà, muốn gì nói một lần cho xong đi". Bức xúc, vì cho rằng anh Sang nói với thái độ thách thức, Nga liền tạt xăng vào nhà bà Oanh, gần chỗ anh Sang nằm, châm lửa đốt nhà khiến lửa cháy khắp người anh này, rồi chạy trốn. Anh Sang được người dân đưa đi cấp cứu, bị thương tích 75%.

Thời điểm này, cán bộ Công an xã Phú Xuân đang đi kiểm tra khu vực quản lý thì phát hiện sự việc nên cùng người dân truy đuổi, bắt giữ Nga đưa về trụ sở công an. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Tại tòa, Nguyễn Thị Thu Nga bật khóc, xin lỗi gia đình bị hại, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe.