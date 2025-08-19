Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quyết liệt giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội

Thu Hằng
Thu Hằng
19/08/2025 18:34 GMT+7

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Đại hội Đảng bộ Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ nhất , nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra chiều 19.8.

Quyết liệt giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội

ẢNH: NGUYỄN HẢI

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của đại hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Điểm lại các thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, người lao động phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, công nhân lao động; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đồng hành cùng với ban quản lý, chủ đầu tư hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ…

Đặc biệt, ông Đỗ Văn Chiến biểu dương nỗ lực của công nhân, kỹ sư trên công trình đường dây 500 kV mạch 3, cho thấy người lao động Việt Nam, các kỹ sư đã làm chủ được những công nghệ phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, hiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

"Việc này dù gặp không ít khó khăn nhưng công đoàn đã tiên phong, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định và trình Quốc hội thông qua trong luật Nhà ở để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn", ông Chiến nhấn mạnh.

Quyết liệt giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội- Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đại hội thành công

ẢNH: NGUYỄN HẢI

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam phải lãnh đạo toàn diện công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nhưng trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Mỗi tổ chức công đoàn từ Tổng liên đoàn đến cơ sở, mỗi công đoàn viên phải quán triệt sâu sắc, thực hiện thật tốt quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của điều lệ và luật Công đoàn.

Trong bối cảnh sau sắp xếp bộ máy có nhiều xáo trộn, cán bộ, công chức công tác ở MTTQ và các đoàn thể ngoài tiền lương không có thu nhập thêm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ: "Động lực làm việc của chúng ta là vì nhiều người công nhân trực tiếp lao động, sản xuất, nhiều hộ nông dân sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. 

Chúng ta cố gắng làm thật tốt công việc của mình, giúp đỡ cho đất nước, cho người dân, người lao động bao nhiêu thì đáng quý bấy nhiêu. Một mái ấm công đoàn, một chuyến xe không đồng, một suất quà tết đều có ý nghĩa và đó là niềm vui, động lực của chúng ta - những người làm công tác công đoàn".

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cả sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Tin liên quan

Chỉ định ông Nguyễn Đình Khang làm Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chỉ định ông Nguyễn Đình Khang làm Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư chỉ định ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng LĐLĐ Việt Nam đại hội Đảng bộ Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam công nhân nhà ở xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận