Quyết liệt giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội

Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Đại hội Đảng bộ Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ nhất , nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra chiều 19.8.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN HẢI

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của đại hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Điểm lại các thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, người lao động phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, công nhân lao động; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đồng hành cùng với ban quản lý, chủ đầu tư hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ…

Đặc biệt, ông Đỗ Văn Chiến biểu dương nỗ lực của công nhân, kỹ sư trên công trình đường dây 500 kV mạch 3, cho thấy người lao động Việt Nam, các kỹ sư đã làm chủ được những công nghệ phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, hiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

"Việc này dù gặp không ít khó khăn nhưng công đoàn đã tiên phong, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định và trình Quốc hội thông qua trong luật Nhà ở để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn", ông Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đại hội thành công ẢNH: NGUYỄN HẢI

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam phải lãnh đạo toàn diện công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nhưng trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Mỗi tổ chức công đoàn từ Tổng liên đoàn đến cơ sở, mỗi công đoàn viên phải quán triệt sâu sắc, thực hiện thật tốt quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của điều lệ và luật Công đoàn.

Trong bối cảnh sau sắp xếp bộ máy có nhiều xáo trộn, cán bộ, công chức công tác ở MTTQ và các đoàn thể ngoài tiền lương không có thu nhập thêm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ: "Động lực làm việc của chúng ta là vì nhiều người công nhân trực tiếp lao động, sản xuất, nhiều hộ nông dân sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Chúng ta cố gắng làm thật tốt công việc của mình, giúp đỡ cho đất nước, cho người dân, người lao động bao nhiêu thì đáng quý bấy nhiêu. Một mái ấm công đoàn, một chuyến xe không đồng, một suất quà tết đều có ý nghĩa và đó là niềm vui, động lực của chúng ta - những người làm công tác công đoàn".

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cả sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.