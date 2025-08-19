Chỉ định ông Nguyễn Đình Khang làm Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chiều 19.8, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy TLĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: HẢI NGUYỄN

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ nhất là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra định hướng xây dựng và phát triển trong 5 năm tới, đó là: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới".

Bên cạnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội còn đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá làm cơ sở để xây dựng Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Đình Khang, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 người (còn khuyết 8 - 12 người sẽ bổ sung sau), Ban Thường vụ gồm 9 người (khuyết 2 người sẽ bổ sung sau).

Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như: mỗi năm tăng ít nhất 800.000 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ, thông qua các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn các cấp, phấn đấu có ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác; xét tặng ít nhất 2.500 bằng lao động sáng tạo; xây dựng và vận hành kho dữ liệu số về công đoàn...