Vụ cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng: Ghen tuông chém 'vợ hờ' rồi phóng hỏa

Chiều tối 22.8, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, liên quan đến vụ cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, Cà Mau), cơ quan chức năng đã xác định ông P.V.P (63 tuổi) là người gây ra vụ cháy.

Vụ cháy chợ Thanh Tùng được xác định do ghen tuông chồng chém "vợ hờ" rồi phóng hỏa thiêu rụi 56 ki ốt ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, ông P. và bà B.P.T (52 tuổi) sống chung như vợ chồng tại ki ốt bà T. thuê trong chợ Thanh Tùng. Quá trình chung sống xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông nên xảy ra cự cãi, ông P. đã dùng dao chém bà T. bị thương. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Cháy kinh hoàng khu chợ ở Cà Mau, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Ngay sau đó, ông P. mở van khóa bình gas loại lớn trong ki ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki ốt liền kề. Vụ cháy kéo dài hơn một giờ, đến 13 giờ cùng ngày đã được lực lượng chức năng khống chế. Ông P. bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông P. và bà T. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, sức khỏe ổn định.

Chiều nay 22.8, cơ quan chức năng đã làm việc với các tiểu thương của chợ Thanh Tùng để xác định mức thiệt hại.

Đám cháy thiêu rụi 56 ki ốt của 25 tiểu thương ẢNH: CTV

Chiều 22.8, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đến hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Phạm Thành Ngại yêu cầu lực lượng quân sự, công an tiếp tục túc trực đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đồng thời, giao UBND xã Thanh Tùng rà soát từng hộ bị ảnh hưởng nặng, kịp thời báo cáo để tỉnh có hướng hỗ trợ phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp địa phương quan tâm, ổn định đời sống người dân sau vụ hỏa hoạn.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng ẢNH: CTV

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 11 giờ 45 ngày 22.8, lửa bùng phát từ căn nhà của ông N.V.P, thuộc khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, Cà Mau) rồi nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Người dân địa phương nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Hàng trăm người cùng phương tiện cứu hỏa từ cả trên bờ và dưới sông được huy động. Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy, nhưng bên trong nhiều ki ốt vẫn còn cháy âm ỉ.

Theo thống kê ban đầu, đám cháy thiêu rụi hoàn toàn 56 ki ốt của 25 tiểu thương chợ Thanh Tùng.





