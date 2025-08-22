Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng: Ghen tuông chém 'vợ hờ' rồi phóng hỏa

Gia Bách
Gia Bách
22/08/2025 19:49 GMT+7

Do mâu thuẫn tình cảm giữa hai người sống chung trong ki ốt chợ Thanh Tùng (Cà Mau) đã dẫn đến vụ phóng hỏa nghiêm trọng.

Chiều tối 22.8, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, liên quan đến vụ cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, Cà Mau), cơ quan chức năng đã xác định ông P.V.P (63 tuổi) là người gây ra vụ cháy.

- Ảnh 1.

Vụ cháy chợ Thanh Tùng được xác định do ghen tuông chồng chém "vợ hờ" rồi phóng hỏa thiêu rụi 56 ki ốt

ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, ông P. và bà B.P.T (52 tuổi) sống chung như vợ chồng tại ki ốt bà T. thuê trong chợ Thanh Tùng. Quá trình chung sống xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông nên xảy ra cự cãi, ông P. đã dùng dao chém bà T. bị thương. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Cháy kinh hoàng khu chợ ở Cà Mau, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Ngay sau đó, ông P. mở van khóa bình gas loại lớn trong ki ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki ốt liền kề. Vụ cháy kéo dài hơn một giờ, đến 13 giờ cùng ngày đã được lực lượng chức năng khống chế. Ông P. bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông P. và bà T. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, sức khỏe ổn định.

Chiều nay 22.8, cơ quan chức năng đã làm việc với các tiểu thương của chợ Thanh Tùng để xác định mức thiệt hại.

- Ảnh 2.

Đám cháy thiêu rụi 56 ki ốt của 25 tiểu thương

ẢNH: CTV

Chiều 22.8, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đến hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Phạm Thành Ngại yêu cầu lực lượng quân sự, công an tiếp tục túc trực đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đồng thời, giao UBND xã Thanh Tùng rà soát từng hộ bị ảnh hưởng nặng, kịp thời báo cáo để tỉnh có hướng hỗ trợ phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp địa phương quan tâm, ổn định đời sống người dân sau vụ hỏa hoạn.

- Ảnh 3.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 11 giờ 45 ngày 22.8, lửa bùng phát từ căn nhà của ông N.V.P, thuộc khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, Cà Mau) rồi nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Người dân địa phương nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Hàng trăm người cùng phương tiện cứu hỏa từ cả trên bờ và dưới sông được huy động. Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy, nhưng bên trong nhiều ki ốt vẫn còn cháy âm ỉ.

Theo thống kê ban đầu, đám cháy thiêu rụi hoàn toàn 56 ki ốt của 25 tiểu thương chợ Thanh Tùng.



Tin liên quan

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng (Cà Mau) khiến hàng chục căn nhà và ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

cháy cháy chợ chợ thanh tùng ghen tuông cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận