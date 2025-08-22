Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Gia Bách
Gia Bách
22/08/2025 15:32 GMT+7

Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng (Cà Mau) khiến hàng chục căn nhà và ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.

Khoảng 11 giờ 45 ngày 22.8, lửa bùng phát từ căn nhà của ông N.V.P, thuộc khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, Cà Mau) rồi nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo cháy, UBND xã Thanh Tùng chỉ đạo toàn bộ lực lượng của xã phối hợp Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đến hiện trường chữa cháy. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an xã Đầm Dơi cũng có mặt để hỗ trợ.

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa- Ảnh 1.

Cột khói cao hàng chục mét trong vụ cháy chợ Thanh Tùng

ẢNH: CTV

Chợ Thanh Tùng nằm dọc bờ sông, có khoảng 60 ki ốt buôn bán nhiều mặt hàng, đa số làm bằng gỗ và tôn nên dễ bắt lửa khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm gần như toàn bộ khu chợ.

Người dân địa phương nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Hàng trăm người cùng phương tiện cứu hỏa từ cả trên bờ và dưới sông được huy động. Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy, nhưng bên trong nhiều ki ốt vẫn còn cháy âm ỉ.

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết chính quyền đang xác minh thông tin một người đàn ông trong chợ chém vợ rồi phóng hỏa, khiến đám cháy lan nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng.

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân cháy chợ Thanh Tùng

ẢNH: CTV

Theo thống kê ban đầu, đám cháy không gây thương vong nhưng thiêu rụi hoàn toàn 56 ki ốt của 25 tiểu thương.

Chợ Thanh Tùng không chỉ là nơi buôn bán mà còn là chỗ sinh sống của nhiều gia đình tiểu thương. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy chợ Thanh Tùng.

