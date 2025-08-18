Cà Mau: Lần đầu tiên có Đảng bộ tổ chức đại hội 'không giấy'

Ngày 18.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ P.Hòa Thành (Cà Mau) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng 110 đại biểu chính thức và hơn 20 khách mời.
P.Hòa Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hòa Tân, Hòa Thành, Định Bình, một phần xã Tắc Vân và P.6, P.7 của TP.Cà Mau, Cà Mau (cũ).
Đặc biệt, đại hội được tổ chức theo mô hình "không giấy tờ", đánh dấu bước đột phá chuyển đổi số ngay từ cấp cơ sở. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của Cà Mau khi Đảng bộ tổ chức đại hội mà không có bất kỳ tài liệu giấy nào.
Thay vì nhận tập tài liệu in sẵn, mỗi đại biểu được phát máy tính bảng cài sẵn phần mềm quản lý để truy cập văn kiện, nghị quyết, tham luận. Khâu điểm danh cũng thay đổi hoàn toàn: chỉ cần hệ thống nhận diện khuôn mặt thay cho ký tên. Công tác ghi biên bản được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, giúp mọi ý kiến phát biểu, thảo luận được tự động chuyển thành văn bản, giảm tải công việc cho thư ký.
Ông Trần Văn Trung, Bí thư P.Hòa Thành, cho rằng cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí in ấn mà còn giúp điều hành nhanh, chính xác hơn; đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong của Đảng bộ trong đổi mới và ứng dụng công nghệ.
"Khi AI và các nền tảng số được đưa vào mọi quy trình, từ quản lý tài liệu, điểm danh đến ghi biên bản, thì rõ ràng cấp cơ sở cũng hoàn toàn có thể làm chủ và đi đầu trong đổi mới", ông Trung nhấn mạnh.
Không chỉ dừng lại ở mô hình đại hội, P.Hòa Thành còn đưa công nghệ vào phục vụ người dân. Phường đã triển khai mini app trên nền tảng Zalo để người dân theo dõi chủ trương, chính sách, gửi phản ánh và nhận phản hồi kịp thời. Cán bộ được phân công phụ trách từng lĩnh vực để trả lời thắc mắc, qua đó tăng cường tính minh bạch và gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau , ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và các kết quả tốt đẹp mà Đảng bộ P.Hòa Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Ông Hồ Thanh Thủy đánh giá cao điểm mới của P.Hòa Thành khi ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình diễn ra đại hội với mô hình "đại hội không giấy". Các đại biểu được xem toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc trên thiết bị điện tử, ứng dụng số hóa và thay thế tài liệu giấy truyền thống.
Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ P.Hòa Thành gồm 30 thành viên, trong đó có 11 người tham gia Thường vụ. Ông Trần Văn Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy P.Hòa Thành.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ P.Hòa Thành phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ người dân giao dịch không dùng tiền mặt đạt 75%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 0,15%; 100% trường học có hệ thống nước sạch để uống và nhà vệ sinh tiêu chuẩn; tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử (VneID) đạt từ 90% trở lên…
