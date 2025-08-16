Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hòa vang khúc Tiến quân ca tại Mũi Cà Mau

Gia Bách
16/08/2025 14:32 GMT+7

Tại cột cờ Mũi Cà Mau – điểm cực Nam Tổ quốc, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã cùng cất vang Quốc ca trong chương trình Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Sáng 16.8, tại cột cờ Mũi Cà Mau – điểm cực Nam Tổ quốc, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã cùng cất vang Quốc ca trong chương trình Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Không khí trang nghiêm khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời phương Nam đã khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào và ý chí tiếp bước cha anh. Chương trình năm nay nằm trong chuỗi hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, gồm 3 chặng: "Tuổi trẻ tri ân", "Tự hào bản hùng ca dân tộc" và "Tự hào Việt Nam" diễn ra từ 17.7 đến 2.9.2025.

Dù trời mưa năng hạt từ khuya kéo dài đến đến trưa nhưng 150 cán bộ đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ và người dân Đất Mũi có mặt từ sớm để tham gia buổi chào cờ.

Phát biểu tại lễ chào cờ ở Cà Mau, chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Pho Bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: "Lễ chào cờ không chỉ là nghi thức thể hiện lòng tôn kính với Tổ quốc, mà còn là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, từ đó khẳng định trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước". Chị Duy cũng cho rằng thông qua những hoạt động như tham quan Nhà trưng bày Cột cờ Đất Mũi, nghe báo cáo về chủ quyền biển, đảo, đoàn viên, hội viên sẽ có thêm hiểu biết, niềm tin và tình yêu quê hương.

Tuổi trẻ Cà Mau hòa vang khúc Tiến quân ca" tại Mũi Cà Mau - Ảnh 2.

Dù trời mưa lớn và kéo dài nhưng nhưng 150 cán bộ đoàn viên thanh niên, chiến sĩ và người dân Đất Mũi có mặt từ sớm để tham gia buổi chào cờ

ẢNH: G.B

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Trong không khí thiêng liêng dưới cờ Tổ quốc, nhiều đoàn viên, hội viên không giấu được niềm xúc động. Nguyễn Hoàng Phúc, đoàn viên xã Đất Mũi chia sẻ: "Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng ở điểm cực Nam của Tổ quốc, tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay là phải học tập, rèn luyện và sống có ích, để xứng đáng với những hy sinh của cha anh".

Tuổi trẻ Cà Mau hòa vang khúc Tiến quân ca" tại Mũi Cà Mau - Ảnh 3.

Người dân cùng đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang Cà Mau dự lễ chào cờ

ẢNH: G.B

Còn chị Trần Thị Mỹ Hạnh, bày tỏ: "Khi cùng đồng đội cất cao lời hát Quốc ca, tôi cảm nhận được niềm tự hào dân tộc trào dâng mãnh liệt. Đây là động lực để tôi tiếp tục cống hiến trong công việc và các phong trào tình nguyện tại địa phương".

Tuổi trẻ Cà Mau hòa vang khúc Tiến quân ca" tại Mũi Cà Mau - Ảnh 4.

Đoàn viên, thanh niên còn tham quan gian trưng bày, tham gia giao lưu văn nghệ và nghe chuyên đề về chủ quyền biển, đảo

ẢNH: G.B

Tại Đất Mũi, ngoài nghi thức chào cờ, đoàn viên, thanh niên còn tham quan gian trưng bày, tham gia giao lưu văn nghệ và nghe chuyên đề về chủ quyền biển đảo do đại úy Lương Văn Bình, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Đất Mũi, trực tiếp trình bày. Những câu chuyện về biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc đã trở thành bài học sống động, giúp người trẻ nhận rõ hơn sứ mệnh của mình.

Tuổi trẻ Cà Mau hòa vang khúc Tiến quân ca" tại Mũi Cà Mau - Ảnh 5.

Đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang Cà Mau chụp ảnh lưu niệm tại Cột cờ Mũi Cà Mau sau lễ chào cờ trong Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

ẢNH: G.B

Hành trình không chỉ là một hoạt động truyền thống, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ khẳng định khát vọng cống hiến và lý tưởng sống cao đẹp. Từ Mũi Cà Mau, nơi bắt đầu đường biên đất nước, thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi" vang lên mạnh mẽ, nối dài niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


