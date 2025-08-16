Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại xã biên giới Bờ Y

Trong không khí trang nghiêm, lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại xã biên giới Bờ Y (giáp với Lào - Campuchia) thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có hòa bình, độc lập hôm nay. Đây cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp tục phát huy sức trẻ, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức tại xã Bờ Y (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2025 tại Quảng Ngãi gồm 3 chặng với các chủ đề: "Tuổi trẻ tri ân", "Tự hào bản hùng ca dân tộc", "Tự hào Việt Nam". Thông qua đó, phong trào không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào lịch sử - truyền thống cách mạng, mà còn giáo dục thế hệ trẻ ý thức vươn lên, lập thân, lập nghiệp, nêu cao tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2025 tại Quảng Ngãi có 3 chặng ẢNH: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, chị Y Việt Sa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, nhấn mạnh: "Tại cột mốc ba biên của Tổ quốc, chúng ta vô cùng vinh dự, tự hào tổ chức chặng 2 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Đây không chỉ là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong dịp hè năm nay, mà còn là hành trình thiêng liêng tiếp nối truyền thống cha anh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".

Chị Y Việt Sa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: H.P

Chị Y Việt Sa cũng gửi gắm niềm tin với ý chí và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quảng Ngãi nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung sẽ luôn là lực lượng tiên phong, xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha ông và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cùng quà an sinh cho người dân xã Bờ Y ẢNH: H.P

Dịp này, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ cùng 50 suất quà an sinh cho người dân xã Bờ Y, góp phần động viên bà con nơi biên giới vững tin bám đất, giữ làng.