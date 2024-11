Thần đồng MT-Pop vô địch giải thế giới Red Bull Dance Your Style: Tự hào Việt Nam!

Màn trình diễn xuất sắc của MT Pop nhận được sự thán phục từ các đối thủ hàng đầu thế giới Ảnh: nvcc

Chiến tích của MT-Pop

Trong đêm chung kết thế giới Red Bull Dance Your Style 2024 diễn ra ngày 10.11 tại TP.Mumbai (Ấn Độ), MT-Pop đã giành chiến thắng ngoạn mục bằng màn trình diễn cực nóng trong cuộc đối đầu với dancer người Pháp Rubix.

MT-Pop có tên thật là Nguyễn Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1995, đến từ TP.HCM. Anh là thí sinh đầu tiên trong 8 người được BTC giải nhảy đối kháng Red Bull Dance Your Style trao suất đặc cách vào vòng tiền chung kết khởi tranh ngày 9.11.

MT-Pop được xem là thần đồng trong giới dancer Việt Nam, từng gây chấn động với danh sách vô địch ở hàng loạt giải Street Star Dance Festival 2017 (Thụy Điển), Who Is The Champion (Malaysia), Groove'N'Move Festival (Thụy Sĩ), Jack of All Trades Festival (Canada), Drop The Beat Australia 2018, DOGEATDOG Vol.1 Japan 2018, BIS (2019) - cuộc thi vũ đạo đường phố hàng đầu Trung Quốc...

Năm 2024, MT-Pop cũng trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch giải popping thế giới Summer Dance Forever 2024 tại Hà Lan. Tại giải Red Bull Dance Your Style 2024, anh là đại diện duy nhất của Việt Nam, tranh tài với 15 dancer hàng đầu thế giới được tuyển chọn tại 145 sự kiện trải dài qua 48 quốc gia.

Màn thi của MT-Pop trong đêm chung kết ảnh: nvcc

Tổng cộng 8 VĐV tiền chung kết và 8 VĐV đặc cách, trong đó MT-Pop đã tham gia tranh tài trong vòng tiền chung kết tại trụ sở Famous Studios vào ngày 6 - 7.11.

MT-Pop đã xuất sắc vượt qua vòng tiền chung kết, lọt vào 8 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tại trung tâm NSCI Mumbai, dẫn dắt bởi ngôi sao Nam Phi Candice Modiselle và dancer nổi tiếng Ấn Độ Melvin Louis với sự theo dõi của hơn 5.500 khán giả tại hội trường.

Tự hào là người Việt Nam

Các thí sinh tranh tài dưới hình thức nhảy tự do không có sự chuẩn bị trước trên nền nhạc là những bài hát nổi tiếng từ đủ các thể loại khác nhau như funk, pop, rock, hip hop, disco và các thể loại khác.

Đây là thử thách buộc các thí sinh phải thể hiện tối đa kỹ năng vũ đạo, khả năng cảm thụ âm nhạc và sức bền và đám đông khán giả chính là hội đồng giám khảo quyết định kết quả thông qua hình thức bầu chọn cho thí sinh gây ấn tượng nhất.

Cuối đêm chung kết, ngôi sao popping MT-Pop đã dành chiến thắng đầy thuyết phục nhờ vào khả năng trình diễn đỉnh cao trong màn đối đầu với dancer hip hop người Pháp Rubix.

MT-Pop (nón tím) cùng những dancer hàng đầu thế giới ảnh: nvcc

MT-Pop hạnh phúc: "Hiện tại mình đang có rất nhiều cảm xúc, mình vô cùng hạnh phúc và phấn khích. Tất cả mọi người đều đang ở đây vì tình yêu, vì văn hóa và vì nhảy múa. Tuy mọi người không đến từ cùng một quốc gia nhưng đêm nay tất cả lại có chung một ngôn ngữ và một thông điệp thông qua những vũ điệu.

Mình cảm thấy rất vinh hạnh khi được đứng chung sân khấu với tất cả thí sinh tại đây và đây thực sự là một khoảng thời gian vô cùng chân quý trong cuộc đời mình. Mình rất tự hào là một người Việt Nam, đứng ở đây để cống hiến và cho mọi người thấy tinh thần của người Việt mình là như thế nào.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ ở Việt Nam. MT-Pop đứng ở đây không chỉ là cho bản thân mình mà còn là cho tất cả những người xung quanh mình và đặc biệt là mọi người ở Việt Nam".