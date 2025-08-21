Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TP.HCM, khai gì?

Khuya 21.8, Công an phường Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa truy xét thành công, bắt giữ nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư làm 2 người bị thương, rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Nghi phạm được xác định là người đàn ông tên N.Q.H (51 tuổi), sống ở phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức cũ.

Nghi phạm vụ phóng hỏa ở phường Thủ Đức là N.Q.H (51 tuổi) ẢNH: TDK

Người này bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), khuya 21.8. Bước đầu, ông H. khai nhận hành vi phạm tội và cho hay nguyên nhân thực hiện hành vi là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Theo đó, nghi phạm có mối quan hệ tình cảm với bà N.T.T.H (50 tuổi, quê Đồng Nai), sống ở đường số 8, phường Thủ Đức.

Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, nghi phạm biết tin bà N.T.T.H đến chơi tại phòng trọ của người đàn ông tên Đ.V.N (55 tuổi, quê Bến Tre), tại số 129 Hồ Văn Tư (phường Thủ Đức).

Đến nơi, thấy xe máy của bà N.T.T.H đậu phía trước, H. đến chốt cửa rồi ném chai xăng đã chuẩn bị sẵn vào bên trong, phóng hỏa đốt phòng trọ. Gây án xong, H. thấy một xe máy đang đậu phía trước, có gắn chìa khóa nên nổ máy bỏ trốn.

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán dập lửa, giải cứu bà N.T.T.H và ông Đ.V.N. Vụ cháy làm 2 nạn nhân bị bỏng ở chân và được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu vết thương. Sức khỏe của các nạn nhân hiện ổn định. Hiện trường một phần phòng trọ bị cháy cùng chiếc xe máy.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan và xác định nghi phạm là N.Q.H (51 tuổi). Đến khuya cùng ngày, trinh sát ập vào khách sạn ở xã Long Hải bắt giữ nghi phạm, di lý về trụ sở.

Hiện vụ phóng hỏa đốt phòng trọ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.