TP.HCM: Truy xét kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ, cướp xe máy làm 2 người bị thương

Ngày 21.8, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án, truy xét nghi phạm phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương và cướp xe máy bỏ trốn.

Cơ quan chức năng điều tra vụ phóng hỏa đốt phòng trọ ẢNH: CTV

Các nạn nhân bị thương được xác định là bà N.T.T.H (50 tuổi, quê Đồng Nai) và ông Đ.V.N (55 tuổi, quê Bến Tre).

Khoảng 12 giờ cùng ngày, bà H. đến phòng trọ của ông N. ở số 129 Hồ Văn Tư (phường Thủ Đức) chơi. Lúc này, một người đàn ông khác cũng xuất hiện rồi bất ngờ khóa cửa ngoài, ném chai xăng vào phóng hỏa căn phòng trọ có bà H. và ông N. đang ở trong.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi một phần căn phòng cùng chiếc xe máy. Người dân phát hiện kịp thời phá cửa, dập lửa và đưa 2 nạn nhân thoát ra ngoài. Vụ cháy làm ông H. và bà N. bị bỏng nhẹ ở chân. Các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ chạy ra đường, cướp xe máy đang dựng trước căn nhà rồi tẩu thoát.

Hiện Công an TP.HCM đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm để xử lý theo quy định.