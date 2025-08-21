Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Truy xét kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ, cướp xe máy làm 2 người bị thương

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
21/08/2025 16:04 GMT+7

Người đàn ông đến phòng trọ ở TP.HCM phóng hỏa làm 2 người khác bị thương rồi chạy ra ngoài, cướp xe máy bỏ chạy.

Ngày 21.8, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án, truy xét nghi phạm phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương và cướp xe máy bỏ trốn.

TP.HCM: Truy xét kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ, cướp xe máy làm 2 người bị thương- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng điều tra vụ phóng hỏa đốt phòng trọ

ẢNH: CTV

Các nạn nhân bị thương được xác định là bà N.T.T.H (50 tuổi, quê Đồng Nai) và ông Đ.V.N (55 tuổi, quê Bến Tre).

Khoảng 12 giờ cùng ngày, bà H. đến phòng trọ của ông N. ở số 129 Hồ Văn Tư (phường Thủ Đức) chơi. Lúc này, một người đàn ông khác cũng xuất hiện rồi bất ngờ khóa cửa ngoài, ném chai xăng vào phóng hỏa căn phòng trọ có bà H. và ông N. đang ở trong.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi một phần căn phòng cùng chiếc xe máy. Người dân phát hiện kịp thời phá cửa, dập lửa và đưa 2 nạn nhân thoát ra ngoài. Vụ cháy làm ông H. và bà N. bị bỏng nhẹ ở chân. Các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ chạy ra đường, cướp xe máy đang dựng trước căn nhà rồi tẩu thoát.

Hiện Công an TP.HCM đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Nghi phạm phóng hỏa làm 3 người tử vong ở Thủ Đức khai gì?

Nghi phạm phóng hỏa làm 3 người tử vong ở Thủ Đức khai gì?

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai do ghen tuông nên mang theo 2 bình xăng, phóng hỏa giết người tình sống tại căn nhà ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

phóng hỏa bị thương cướp xe TP.HCM công an Truy xét
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận