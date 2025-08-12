Thêm binh sĩ Thái Lan bị thương vì mìn ở khu vực biên giới với Campuchia?

Lục quân Hoàng gia Thái Lan thông báo vụ nổ mìn nói trên xảy ra lúc 9 giờ 10 phút khi một nhóm kiểm lâm bán quân sự đang tuần tra gần di tích đền Ta Muen Thom ở huyện Phanom Dong Rak trong tỉnh Surin, giáp biên giới với Campuchia, theo tờ Bangkok Post. Nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhiều quả mìn sát thương đã được gỡ bỏ khỏi các khu vực gần biên giới Thái Lan - Campuchia Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Vụ nổ mìn mới xảy ra trong bối cảnh quân đội và chính phủ Thái Lan liên tục phản đối Campuchia sử dụng mìn sát thương, theo Bangkok Post.

Các vụ nổ mìn mới gần đây đã làm 12 binh sĩ Thái Lan bị thương trên đất Thái Lan gần biên giới Thái Lan-Campuchia. Trong số đó có 4 người đã bị mất chân, ngoài vụ việc sáng nay, theo Bangkok Post.

Trong khi đó, phát ngôn viên chính phủ Campuchia Pen Bona hôm nay bác bỏ những cáo buộc từ phía Thái Lan cho rằng Campuchia đã đặt mìn mới, gọi những cáo buộc này là vô căn cứ và không được chứng minh bằng các cuộc điều tra đáng tin cậy, theo cổng thông tin Fresh News.

Campuchia bác cáo buộc cài mìn ở biên giới với Thái Lan

Ông Pen Bona nhấn mạnh Campuchia sẵn sàng hợp tác với Thái Lan, các quốc gia thành viên ASEAN khác và cộng đồng rà phá bom mìn quốc tế để duy trì hòa bình và thúc đẩy an toàn.

Campuchia đã rà phá hơn 1 triệu quả mìn sát thương và gần 3 triệu vật liệu chưa nổ từ các cuộc xung đột trước đây, cứu sống vô số sinh mạng và cung cấp đất đai an toàn cho cộng đồng, theo Fresh News.