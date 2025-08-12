Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thêm binh sĩ Thái Lan bị thương vì mìn ở khu vực biên giới với Campuchia?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/08/2025 15:10 GMT+7

Một quả mìn đã phát nổ và cắt đứt chân của một binh sĩ Thái Lan trong cuộc tuần tra biên giới gần một ngôi đền cổ ở tỉnh Surin vào sáng nay 12.8, theo Bangkok Post.

Lục quân Hoàng gia Thái Lan thông báo vụ nổ mìn nói trên xảy ra lúc 9 giờ 10 phút khi một nhóm kiểm lâm bán quân sự đang tuần tra gần di tích đền Ta Muen Thom ở huyện Phanom Dong Rak trong tỉnh Surin, giáp biên giới với Campuchia, theo tờ Bangkok Post. Nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thêm binh sĩ Thái Lan mất chân do giẫm mìn gần Campuchia? - Ảnh 1.

Nhiều quả mìn sát thương đã được gỡ bỏ khỏi các khu vực gần biên giới Thái Lan - Campuchia

Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Vụ nổ mìn mới xảy ra trong bối cảnh quân đội và chính phủ Thái Lan liên tục phản đối Campuchia sử dụng mìn sát thương, theo Bangkok Post.

Các vụ nổ mìn mới gần đây đã làm 12 binh sĩ Thái Lan bị thương trên đất Thái Lan gần biên giới Thái Lan-Campuchia. Trong số đó có 4 người đã bị mất chân, ngoài vụ việc sáng nay, theo Bangkok Post.

Trong khi đó, phát ngôn viên chính phủ Campuchia Pen Bona hôm nay bác bỏ những cáo buộc từ phía Thái Lan cho rằng Campuchia đã đặt mìn mới, gọi những cáo buộc này là vô căn cứ và không được chứng minh bằng các cuộc điều tra đáng tin cậy, theo cổng thông tin Fresh News.

Campuchia bác cáo buộc cài mìn ở biên giới với Thái Lan

Ông Pen Bona nhấn mạnh Campuchia sẵn sàng hợp tác với Thái Lan, các quốc gia thành viên ASEAN khác và cộng đồng rà phá bom mìn quốc tế để duy trì hòa bình và thúc đẩy an toàn.

Campuchia đã rà phá hơn 1 triệu quả mìn sát thương và gần 3 triệu vật liệu chưa nổ từ các cuộc xung đột trước đây, cứu sống vô số sinh mạng và cung cấp đất đai an toàn cho cộng đồng, theo Fresh News.

Tin liên quan

Campuchia - Thái Lan tranh cãi về vụ mìn sát thương

Campuchia - Thái Lan tranh cãi về vụ mìn sát thương

Thông qua Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, chính quyền Phnom Penh đã bác bỏ những cáo buộc từ Thái Lan vốn cho rằng lực lượng vũ trang Campuchia đã cài thêm mìn sát thương dọc theo biên giới trước khi rút về, khiến 3 binh sĩ Thái Lan bị thương trong lúc tuần tra hôm 9.8.

Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới với Thái Lan

Binh sĩ Thái Lan mất chân do giẫm mìn tại biên giới Campuchia

Thái Lan campuchia mìn binh sĩ Thái Lan mất chân
Xem thêm bình luận