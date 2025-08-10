Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới với Thái Lan

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/08/2025 09:23 GMT+7

Cơ quan rà phá bom mìn Campuchia (CMAA) đã bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan rằng Phnom Penh đã đặt mìn mới gần biên giới, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để duy trì lệnh ngừng bắn vừa đạt được.

Trong một tuyên bố ngày 9.8, CMAA cho biết: "Lập trường của Campuchia rất rõ ràng là chúng tôi không và sẽ không đặt mìn mới, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia là quốc gia tham gia Công ước cấm mìn sát thương mà nước này ký vào năm 1999".

Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới với Thái Lan- Ảnh 1.

Các binh sĩ Thái Lan bị trúng mìn được đưa lên xe cấp cứu ở khu vực biên giới nằm giữa tỉnh Sisaket (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia)

ẢNH: EAC NEWS CAMBODIA

Theo Khmer Times dẫn tuyên bố của CMAA, trong 3 thập niên qua, Campuchia đã gỡ bỏ hơn một triệu quả mìn và gần 3 triệu vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, "cứu vô số sinh mạng và khôi phục đất đai cho cộng đồng".

CMAA nhấn mạnh: "Những cáo buộc chưa được xác minh không chỉ có nguy cơ làm suy yếu tinh thần hợp tác được thiết lập theo lệnh ngừng bắn, mà còn đe dọa làm xói mòn lòng tin vào thời điểm cần sự tham gia mang tính xây dựng nhất".

CMAA cũng kêu gọi Thái Lan tôn trọng các cam kết được đưa ra tại cuộc họp bất thường gần đây của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) ngày 7.8 tại Malaysia, đặc biệt là cam kết duy trì các vị trí quân hiện tại và dừng các cuộc tuần tra ngoài vị trí của mình.

Tuyên bố của CMAA được đưa ra sau khi 3 binh sĩ Thái Lan bị thương trong một vụ nổ mìn khi đang tuần tra biên giới ở khu vực biên giới nằm giữa tỉnh Sisaket (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia), theo báo Bangkok Post ngày 9.8.

Khi được hỏi liệu vụ việc có thể làm bùng phát căng thẳng hoặc dẫn đến các cuộc đụng độ tiếp theo giữa 2 bên hay không, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói rằng đây không phải là một vụ tấn công mới và sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận tới.

Ông Phumtham Wechayachai cũng gửi lời chia buồn tới những người lính bị thương và gia đình của họ, đồng thời cho biết thêm rằng thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được báo cáo lên Ủy ban Công ước Ottawa - cơ quan giám sát lệnh cấm mìn sát thương trên toàn cầu.

Trong một diễn biến khác ở biên giới Thái Lan - Campuchia, Phnom Penh cáo buộc Bangkok triển khai quân đội, tiến hành tuần tra và lắp đặt hàng rào dây thép gai dọc theo biên giới tranh chấp - những hành động mà phía Campuchia cho rằng trái với các điều khoản mà cả 2 bên đã thỏa thuận.

Theo điểm 2 của biên bản cuộc họp GBC giữa Campuchia - Thái Lan, cả 2 bên cam kết duy trì việc triển khai quân hiện tại mà không có bất kỳ động thái nào thêm kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn đạt được ngày 28.7.

Giới chức Thái Lan chưa bình luận về cáo buộc trên.

Tin liên quan

Ba binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn ở biên giới với Campuchia

Ba binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn ở biên giới với Campuchia

Báo Bangkok Post hôm 9.8 dẫn thông tin từ quân đội Thái Lan cho biết đã có 3 binh sĩ bị thương vì một vụ nổ mìn trong lúc tuần tra ở khu vực biên giới nằm giữa tỉnh Sisaket của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear (Campuchia).

Kết quả cuộc họp đặc biệt của ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan

Quan sát viên vẫn dự cuộc họp biên giới Thái Lan - Campuchia

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan lệnh ngừng bắn mìn Phumtham Wechayachai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận