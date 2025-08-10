Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới với Thái Lan

Trong một tuyên bố ngày 9.8, CMAA cho biết: "Lập trường của Campuchia rất rõ ràng là chúng tôi không và sẽ không đặt mìn mới, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia là quốc gia tham gia Công ước cấm mìn sát thương mà nước này ký vào năm 1999".

Các binh sĩ Thái Lan bị trúng mìn được đưa lên xe cấp cứu ở khu vực biên giới nằm giữa tỉnh Sisaket (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia) ẢNH: EAC NEWS CAMBODIA

Theo Khmer Times dẫn tuyên bố của CMAA, trong 3 thập niên qua, Campuchia đã gỡ bỏ hơn một triệu quả mìn và gần 3 triệu vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, "cứu vô số sinh mạng và khôi phục đất đai cho cộng đồng".

CMAA nhấn mạnh: "Những cáo buộc chưa được xác minh không chỉ có nguy cơ làm suy yếu tinh thần hợp tác được thiết lập theo lệnh ngừng bắn, mà còn đe dọa làm xói mòn lòng tin vào thời điểm cần sự tham gia mang tính xây dựng nhất".

CMAA cũng kêu gọi Thái Lan tôn trọng các cam kết được đưa ra tại cuộc họp bất thường gần đây của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) ngày 7.8 tại Malaysia, đặc biệt là cam kết duy trì các vị trí quân hiện tại và dừng các cuộc tuần tra ngoài vị trí của mình.

Tuyên bố của CMAA được đưa ra sau khi 3 binh sĩ Thái Lan bị thương trong một vụ nổ mìn khi đang tuần tra biên giới ở khu vực biên giới nằm giữa tỉnh Sisaket (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia), theo báo Bangkok Post ngày 9.8.

Khi được hỏi liệu vụ việc có thể làm bùng phát căng thẳng hoặc dẫn đến các cuộc đụng độ tiếp theo giữa 2 bên hay không, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói rằng đây không phải là một vụ tấn công mới và sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận tới.

Ông Phumtham Wechayachai cũng gửi lời chia buồn tới những người lính bị thương và gia đình của họ, đồng thời cho biết thêm rằng thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được báo cáo lên Ủy ban Công ước Ottawa - cơ quan giám sát lệnh cấm mìn sát thương trên toàn cầu.

Trong một diễn biến khác ở biên giới Thái Lan - Campuchia, Phnom Penh cáo buộc Bangkok triển khai quân đội, tiến hành tuần tra và lắp đặt hàng rào dây thép gai dọc theo biên giới tranh chấp - những hành động mà phía Campuchia cho rằng trái với các điều khoản mà cả 2 bên đã thỏa thuận.

Theo điểm 2 của biên bản cuộc họp GBC giữa Campuchia - Thái Lan, cả 2 bên cam kết duy trì việc triển khai quân hiện tại mà không có bất kỳ động thái nào thêm kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn đạt được ngày 28.7.

Giới chức Thái Lan chưa bình luận về cáo buộc trên.