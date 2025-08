Quan sát viên vẫn dự cuộc họp biên giới Thái Lan - Campuchia

Trong bức thư ngày 1.8 gửi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit xác nhận Bangkok đồng ý với đề xuất để đại diện của Malaysia, nước đang làm Chủ tịch luân phiên ASEAN, cùng các quan sát viên từ Mỹ và Trung Quốc tham dự ngày cuối của kỳ họp, diễn ra từ 4-7.8. Ông Nattaphon cho biết Mỹ và Trung Quốc đã hỗ trợ tích cực cho tiến trình hòa giải từ ngày 28.7. Ông cảm ơn tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Malaysia, vì đã phối hợp tổ chức cuộc đối thoại sắp tới.

Tùy viên quân sự các nước thăm một địa điểm bị ảnh hưởng trong xung đột tại tỉnh Sisaket (Thái Lan) ngày 1.8 ẢNH: REUTERS

Trước đó, tờ Bangkok Post dẫn lời ông Nattaphon nói vào hôm 1.8 rằng cuộc họp sắp tới không cần thiết có các quan sát viên trung lập tham dự vì là sự kiện song phương, khác với các cuộc đàm phán ngừng bắn trước đó. Vị quan chức cho hay địa điểm cuộc đối thoại được dời từ Campuchia sang Malaysia vì lý do an ninh và phía Phnom Penh đã chấp nhận. Ông cũng nói rằng kỳ họp được kéo dài thêm từ 1 ngày lên 3 ngày do bổ sung nghị trình, song không nêu rõ nội dung.

Ông Nattaphon không xác nhận vấn đề tranh chấp lãnh thổ có được bàn bạc hay không, chỉ hé lộ rằng cuộc họp nhằm tránh leo thang căng thẳng dân sự. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree hôm qua bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này ngược đãi các binh sĩ Campuchia bị bắt gần đây.