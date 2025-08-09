Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ba binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn ở biên giới với Campuchia

Thụy Miên
Thụy Miên
09/08/2025 15:06 GMT+7

Báo Bangkok Post hôm 9.8 dẫn thông tin từ quân đội Thái Lan cho biết đã có 3 binh sĩ bị thương vì một vụ nổ mìn trong lúc tuần tra ở khu vực biên giới nằm giữa tỉnh Sisaket của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear (Campuchia).

3 Binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn ở biên giới Campuchia - Ảnh 1.

Các binh sĩ bị trúng mìn đã được đưa đến bệnh viện điều trị

ảnh: đảng Pheu Thai

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 9.8 tại vùng biên giới Don Ao-Krissana của tỉnh Sisaket, theo báo Bangkok Post dẫn thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Quân khu 2 thuộc quân đội Thái Lan.

Lúc đó, một tổ tuần tra thuộc Đại đội Bộ binh 111 đang thực hiện nhiệm vụ rà soát an ninh và dựng hàng rào thép gai tại khu vực.

Tổ tuần tra gồm 3 người, dẫn đầu là trung sĩ tên Thana Pana và hai binh sĩ, đã vô tình dẫm trúng mìn khi đang kiểm tra tuyến đường đi qua khu vực trên.

Hậu quả là trung sĩ Thana bị mất bàn chân trái, binh nhì Pakpoom Chaisura bị thương cánh tay và lưng, trong khi binh nhì Thananchai Kraiwong bị chấn động não và thủng màng nhĩ.

Cả ba người đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Vụ nổ mìn sát thương xảy ra sau khi Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn gồm 13 điểm trong nỗ lực làm dịu tình hình căng thẳng ở biên giới và thúc đẩy hòa bình giữa hai nước láng giềng.

Thỏa thuận đã được chính thức hóa vào trưa 7.8 trong phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung ở Kuala Lumpur (Malaysia) theo sau 3 ngày đàm phán.

Quyền thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc. Theo ông, mìn đã nổ tại khu vực đang được dọn dẹp để mở đường cho hoạt động tuần tra nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.

Ông Phumtham cũng cho hay vụ việc đã được ghi nhận và chuyển cho Bộ Ngoại giao Thái Lan để đưa ra thảo luận theo khuôn khổ Công ước Ottawa, hiệp ước quốc tế nhằm loại bỏ bom mìn sát thương.

Phía Campuchia chưa bình luận về thông tin liên quan đến vụ 3 binh sĩ Thái Lan bị thương do giẫm phải mìn sát thương ở biên giới.

Xem thêm bình luận