Thủ tướng Campuchia đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình

"Với tư cách là Thủ tướng Vương quốc Campuchia, tôi rất vinh dự được chính thức đề cử ngài Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ, cho giải Nobel Hòa bình nhằm ghi nhận những đóng góp lịch sử của ngài ấy trong việc thúc đẩy hòa bình thế giới", Thủ tướng Campuchia Hun Manet viết trong thư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7.8 Ảnh: Reuters

"Việc đề cử này không chỉ thể hiện sự trân trọng của tôi mà còn là lòng biết ơn chân thành của người dân Campuchia đối với vai trò quan trọng của ngài ấy trong việc khôi phục hòa bình và ổn định tại biên giới giữa Campuchia và Thái Lan", ông Hun Manet viết.

Ông Hun Manet ca ngợi "tài năng chính trị phi thường của Tổng thống Trump... gần đây nhất đã được chứng minh qua vai trò quyết định của ông ấy trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan". Ông Hun Manet cho rằng sự can thiệp kịp thời này đã ngăn chặn một cuộc xung đột có nguy cơ gây tàn phá, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tổn thất lớn về người và mở đường cho việc khôi phục hòa bình giữa hai nước Campuchia và Thái Lan.

Cuối ngày 7.8, ông Hun Manet đã thông báo trên Facebook về lá thư đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình nói trên.

Trước đó, Tổng thống Trump có cuộc gọi cho các nhà lãnh đạo của cả Thái Lan và Campuchia, dẫn tới cuộc đàm phán cấp cao tại Malaysia và hai nước láng giềng Đông Nam Á đã ký thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 29.7. Đến ngày 7.8, hai bên đã đạt thỏa thuận 13 điểm nhằm đảm bảo không tái diễn các hành động thù địch và cho phép các quan sát viên ASEAN giám sát lệnh ngừng bắn.

Hồi tháng 6, Pakistan thông báo đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc giúp giải quyết xung đột với Ấn Độ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tháng 7 cũng cho hay ông đã đề cử Tổng thống Trump cho giải thưởng này, theo Reuters.