Kết quả cuộc họp đặc biệt của ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan

Cuộc họp nói trên do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Nakphanit đồng chủ trì, kết thúc bằng việc cả hai bên ký kết thỏa thuận 13 điểm nhằm chấm dứt thù địch và tránh khiêu khích dọc toàn bộ biên giới, theo tờ Khmer Times. Ông Tea Seiha và ông Nattaphon Nakphanit hiện là đồng chủ nhiệm GBC.

Toàn cảnh cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung nhằm thảo luận về tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 7.8 Ảnh: Reuters

Cốt lõi của thỏa thuận mới là cam kết chắc chắn về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm chấm dứt mọi hình thức tấn công nhắm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và các mục tiêu quân sự, theo Khmer Times. Lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 29.7, yêu cầu cả hai bên ngừng triển khai binh sĩ và kiềm chế mọi hoạt động di chuyển hoặc tiếp viện có thể làm gia tăng căng thẳng.

"Không được phép tiến quân, tuần tra hoặc xâm nhập bằng đường không qua các tuyến hiện tại. Mọi hình thức khiêu khích có thể làm leo thang tình hình phải được tránh", hai bên nhấn mạnh trong thỏa thuận.

Ngoài ra, hai bên cam kết không xây dựng hoặc nâng cấp bất kỳ công sự quân sự nào vượt quá vị trí hiện tại của họ và tái khẳng định cam kết tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là trong việc đối xử binh sĩ bị bắt, theo Khmer Times dẫn nội dung thỏa thuận.

Nhằm ngăn ngừa hiểu lầm hoặc bùng phát căng thẳng, hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi trực tiếp giữa các chỉ huy quân sự các cấp. Hai bên cũng cam kết không phát tán thông tin sai lệch hoặc mang tính kích động trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin trung thực trong việc thúc đẩy hòa bình và giảm bớt lo lắng của công chúng.

Để đảm bảo lệnh ngừng bắn được duy trì, Campuchia và Thái Lan tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thành lập một nhóm quan sát viên ASEAN, do Malaysia dẫn đầu, để giám sát và xác minh tình hình thực địa, theo Khmer Times.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Nakphanit cũng cho hay Thái Lan và Campuchia đã nhất trí cho phép ASEAN đóng vai trò quan sát viên cho lệnh ngừng bắn giữa hai nước láng giềng này. Ông Nattaphon cho biết thêm hai nước cũng đã nhất trí duy trì liên lạc cởi mở và sử dụng các cơ chế song phương, theo Reuters.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chúc mừng cả hai bên về một cuộc đối thoại hiệu quả nói trên và nhấn mạnh sự hiện diện của các quan sát viên từ Malaysia, Mỹ và Trung Quốc như một minh chứng cho sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế đối với các nỗ lực hòa bình khu vực, theo Khmer Times.

Trước đó, cổng thông tin Fresh News đưa tin nhằm đảm bảo tính trung lập và minh bạch, Campuchia đã mời đại diện từ Mỹ, Trung Quốc và Malaysia đến quan sát cuộc họp đặc biệt nói trên của GBC. Theo phía Campuchia, 3 quốc gia này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Campuchia-Thái Lan đạt được vào ngày 28.7.