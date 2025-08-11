Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia - Thái Lan tranh cãi về vụ mìn sát thương

Thụy Miên
Thụy Miên
11/08/2025 04:30 GMT+7

Thông qua Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, chính quyền Phnom Penh đã bác bỏ những cáo buộc từ Thái Lan vốn cho rằng lực lượng vũ trang Campuchia đã cài thêm mìn sát thương dọc theo biên giới trước khi rút về, khiến 3 binh sĩ Thái Lan bị thương trong lúc tuần tra hôm 9.8.

Tại cuộc họp báo hôm qua, ông Chum Sounry, phát ngôn viên Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ, theo tờ Khmer Times. Người phát ngôn nhấn mạnh cho đến hôm qua, vẫn chưa có cuộc điều tra chính thức hoặc minh bạch nào về vụ nổ mìn như phía Thái Lan đã nêu. Còn Cơ quan Hành động bom mìn và hỗ trợ nạn nhân Campuchia (CMAA) khẳng định nước này đã đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn.

Campuchia - Thái Lan tranh cãi về vụ mìn sát thương - Ảnh 1.

Đội rà phá bom mìn xử lý hố rốc két ven đường ở vùng đông bắc Thái Lan, gần biên giới với Campuchia

ẢNH: QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA THÁI LAN

Trong khi đó, tờ Bangkok Post hôm qua (10.8) dẫn lời trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, cho biết các binh sĩ nước này đang đối mặt nguy cơ từ mìn sát thương được lực lượng Campuchia rải trên lãnh thổ Thái Lan trước khi rút quân trong đợt giao tranh gần đây. 

Cùng ngày 10.8, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan cho biết đã phát hiện tổng cộng 824 hố rốc két từ Campuchia bắn sang tại 4 tỉnh đông bắc Thái Lan, gồm Buri Ram, Sisaket, Surin và Ubon Ratchathani. Phía quân đội cũng tìm được 18 quả mìn sát thương cá nhân loại PMN-2, bao gồm 2 quả vẫn còn khả năng kích nổ. Tuy nhiên, Campuchia khẳng định không cài thêm mìn sát thương như phía Thái Lan đã nêu.

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình

Thủ tướng Campuchia đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư tới Ủy ban Nobel Na Uy để chính thức đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình, theo Fresh News ngày 7.8.

Ba binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn ở biên giới với Campuchia

Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới với Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

Campuchia Thái Lan mìn sát thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận