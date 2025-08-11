Campuchia - Thái Lan tranh cãi về vụ mìn sát thương

Tại cuộc họp báo hôm qua, ông Chum Sounry, phát ngôn viên Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ, theo tờ Khmer Times. Người phát ngôn nhấn mạnh cho đến hôm qua, vẫn chưa có cuộc điều tra chính thức hoặc minh bạch nào về vụ nổ mìn như phía Thái Lan đã nêu. Còn Cơ quan Hành động bom mìn và hỗ trợ nạn nhân Campuchia (CMAA) khẳng định nước này đã đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn.

Đội rà phá bom mìn xử lý hố rốc két ven đường ở vùng đông bắc Thái Lan, gần biên giới với Campuchia ẢNH: QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA THÁI LAN

Trong khi đó, tờ Bangkok Post hôm qua (10.8) dẫn lời trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, cho biết các binh sĩ nước này đang đối mặt nguy cơ từ mìn sát thương được lực lượng Campuchia rải trên lãnh thổ Thái Lan trước khi rút quân trong đợt giao tranh gần đây.

Cùng ngày 10.8, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan cho biết đã phát hiện tổng cộng 824 hố rốc két từ Campuchia bắn sang tại 4 tỉnh đông bắc Thái Lan, gồm Buri Ram, Sisaket, Surin và Ubon Ratchathani. Phía quân đội cũng tìm được 18 quả mìn sát thương cá nhân loại PMN-2, bao gồm 2 quả vẫn còn khả năng kích nổ. Tuy nhiên, Campuchia khẳng định không cài thêm mìn sát thương như phía Thái Lan đã nêu.