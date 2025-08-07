Xem nhanh 20h ngày 7.8: Hệ lụy từ loạt video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An' | Tiểu thương than ế vì nắng gắt

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Chỉ mới hơn 9 giờ sáng, TP.HCM đã nắng nóng gay gắt. Thậm chí từ sáng sớm, người dân đã có thể cảm nhận rất rõ cái oi bức những ngày này. Tại các khu vực trung tâm thành phố, nắng nóng cộng thêm lượng phương tiện lưu thông đông đúc càng khiến không khí thêm phần oi bức, khó chịu.

Nền nhiệt độ tại TP. HCM trong những ngày gần đây duy trì ở mức cao, có lúc vượt 35°C, gây ra cảm giác oi bức, mệt mỏi và kiệt sức cho người dân.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích, đợt nắng nóng kéo dài từ tuần trước đến những ngày đầu tuần này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn" - một đợt nắng nóng giữa mùa mưa. Đây cũng là cách gọi quen thuộc trong dân gian, thông thường thời tiết trong những ngày này sẽ cực kỳ oi bức, khó chịu.

Hơn 1 tuần qua, sáng sớm nắng gắt, nền nhiệt cao nhưng tới 2-3 giờ chiều trở đi, mưa lớn thường đến bất chợt khiến người dân, đặc biệt là những người thường di chuyển và mưu sinh ngoài đường trở tay không kịp.

Kiểu thời tiết này sẽ kéo dài thêm vài ngày tới, rồi sau đó mưa giông xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ giảm dần.

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Chỉ với vài từ khóa đơn giản như 'rúng động Thanh Hóa', 'rùng rợn Nghệ An', 'kinh hoàng Hải Phòng',… người dùng YouTube có thể bắt gặp hàng loạt video án mạng giả tưởng được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo. Những nội dung đánh vào nỗi sợ bản năng này không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các địa phương bị gán tên.

Hầu hết các video đều có một điểm chung: chúng được kể bằng giọng đọc chậm rãi, vô cảm – như thể đang đọc một bản tin thời sự, khiến người xem càng thêm rợn người. Hình ảnh đi kèm được AI tạo ra một cách chân thực đến mức nếu không để ý kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng đó là ảnh thật.

Không ít người sau khi xem xong các video này đã để lại bình luận băn khoăn không biết thông tin là thật hay giả, hoặc thậm chí nói rằng họ cảm thấy “ớn” khi nghe nhắc đến những món ăn đó. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân mà còn có thể gây thiệt hại về mặt du lịch, ẩm thực, hình ảnh địa phương trong mắt cộng đồng.

