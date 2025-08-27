Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố vụ cháy 57 ki ốt ở chợ Thanh Tùng, Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
27/08/2025 19:32 GMT+7

Liên quan vụ cháy 57 ki ốt ở chợ Thanh Tùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, để điều tra, làm rõ.

Tối 27.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội hủy hoại tài sản, trong vụ cháy hàng chục ki ốt ở chợ Thanh Tùng (Cà Mau).

Trong quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an cũng sẽ làm rõ diễn biến vụ việc, có thể sẽ khởi tố bổ sung vụ án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện sức khỏe của ông Phạm Văn Phúc (63 tuổi, nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng) phục hồi tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

- Ảnh 1.

Chợ Thanh Tùng ở Cà Mau lúc xảy ra cháy

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên thông tin, ông Phúc và bà B.P.T (52 tuổi) chung sống như vợ chồng tại ki ốt bà T. thuê trong chợ Thanh Tùng. Quá trình chung sống, do ghen tuông, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khoảng 11 giờ 30 ngày 22.8, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ông Phúc mở van khóa bình gas loại lớn trong ki ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và lan sang các ki ốt liền kề. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ 57 ki ốt của 31 tiểu thương, ước tính tổng thiệt hại trên 20 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục làm rõ để xử lý hành vi của ông Phạm Văn Phúc trong vụ cháy chợ Thanh Tùng và chém trọng thương bà T.


