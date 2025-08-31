Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gần 500 trường hợp cần hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt sự kiện A80

Liên Châu
Liên Châu
31/08/2025 16:25 GMT+7

Trong buổi tổng duyệt cấp nhà nước sự kiện A80, các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.

40 ca nặng được chuyển viện kịp thời tại sự kiện tổng duyệt A80

Theo báo cáo của Bộ Y tế về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi lễ Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80), sáng 30.8, các lực lượng triển khai khẩn trương, đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc Phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).

Gần 500 trường hợp cần hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt sự kiện A80- Ảnh 1.

Các đơn vị y tế phục vụ tại chỗ và các bệnh viện tại Hà Nội sẵn sàng các điều kiện cấp cứu, chăm sóc y tế, phục vụ sự kiện A80

ẢNH: LÊ HẢO

Có 484 trường hợp được xử trí y tế, trong đó có 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời, trong đó riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, gồm 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trong đó, lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp. Có 14/95 ca phải chuyển viện, trong đó 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sĩ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân. Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt.

Trước đó, chiều 29.8, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đi kiểm tra, rà soát công tác y tế tại nhiều điểm liên quan đến sự kiện A80 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và lân cận. Cùng đó, Thứ trưởng cũng đã đến kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Bộ Y tế cho biết, công tác y tế phục vụ người dân khi tham dự sự kiện A80 được chú trọng về an toàn thực phẩm, cấp cứu chấn thương, tim mạch...

Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm.

Phương án cấm đường phục vụ diễu binh A80

Tin liên quan

Cấp cứu ngoại viện thêm cơ hội sống cho nhiều nạn nhân

Cấp cứu ngoại viện thêm cơ hội sống cho nhiều nạn nhân

Khóa tập huấn giảng viên cấp cứu ngoại viện do Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp Tập đoàn Y tế Kitahara, ĐH Kokushikan (Nhật Bản) và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tổ chức từ ngày 28 - 30.7.

Người bệnh cấp cứu có buộc phải đóng tiền ngay?

Khám phá thêm chủ đề

A80 Bộ Y tế cấp cứu 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận