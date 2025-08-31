Gần 500 trường hợp cần hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt sự kiện A80

40 ca nặng được chuyển viện kịp thời tại sự kiện tổng duyệt A80

Theo báo cáo của Bộ Y tế về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi lễ Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80), sáng 30.8, các lực lượng triển khai khẩn trương, đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc Phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).

Các đơn vị y tế phục vụ tại chỗ và các bệnh viện tại Hà Nội sẵn sàng các điều kiện cấp cứu, chăm sóc y tế, phục vụ sự kiện A80 ẢNH: LÊ HẢO

Có 484 trường hợp được xử trí y tế, trong đó có 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời, trong đó riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, gồm 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trong đó, lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp. Có 14/95 ca phải chuyển viện, trong đó 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sĩ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân. Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt.

Trước đó, chiều 29.8, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đi kiểm tra, rà soát công tác y tế tại nhiều điểm liên quan đến sự kiện A80 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và lân cận. Cùng đó, Thứ trưởng cũng đã đến kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Bộ Y tế cho biết, công tác y tế phục vụ người dân khi tham dự sự kiện A80 được chú trọng về an toàn thực phẩm, cấp cứu chấn thương, tim mạch...

Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm.