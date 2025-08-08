Cấp cứu ngoại viện thêm cơ hội sống cho nhiều nạn nhân

TS Nguyễn Thị Anh Thu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết nhà trường hướng đến xây dựng chương trình thí điểm huấn luyện kỹ năng cấp cứu cơ bản cho sinh viên. Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện của trường đang chuẩn hóa chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp lý thuyết, thực hành, mô phỏng lâm sàng, đồng thời mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, nhằm tiếp cận các mô hình cấp cứu tiên tiến.

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Chính, Phó trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện (Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội), việc đào tạo đội ngũ cấp cứu viên bài bản, thực hành tốt, phản ứng nhanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Không chỉ chuẩn hóa kỹ năng chuyên môn, công tác đào tạo mà còn xây dựng lực lượng y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi xảy ra thảm họa, tai nạn…

Bệnh viện E là một trong các bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội triển khai cấp cứu ngoại viện ẢNH: XUÂN THANH

Đối với cấp cứu trong bệnh viện, năm 2024, chỉ riêng số liệu thống kê của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, số ca cấp cứu tiếp nhận là hơn 33.000 ca, số ca tử vong là 84 ca. Trong đó, nhóm bệnh lý tiêu hóa là nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân nhập viện cấp cứu, chiếm hơn 1/3 tổng số bệnh nhân (34,7%). Nhóm bệnh lý truyền nhiễm chiếm tỷ lệ 12,76%, chấn thương chiếm 11,84%, bệnh lý thần kinh đột quỵ chiếm 10,52%, bệnh lý tim mạch chiếm 6,6%, bệnh lý hô hấp chiếm 4,91%.

Bộ Y tế đánh giá, thực tế cho thấy nếu công tác cấp cứu trong viện và ngoại viện được thực hiện tốt, nhanh chóng, kịp thời thì sẽ cứu sống được nhiều người, giảm thiểu hậu quả nặng nề do tai nạn và bệnh tật.