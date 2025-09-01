Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: 314 phạm nhân ở Trại giam An Phước được đặc xá

Đỗ Trường
01/09/2025 10:37 GMT+7

Sáng 1.9, tại xã Phước Thành, TP.HCM (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ), Trại giam An Phước (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng -C10, Bộ Công an) công bố quyết định đặc xá cho 314 phạm nhân.

Đến dự lễ công bố quyết định đặc xá có đại diện Viện KSND TP.HCM, chính quyền địa phương (xã Phước Thành, TP.HCM) và lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an cùng thân nhân gia đình các phạm nhân.

Đại tá Trần Đình Hải, giám thị Trại giam An Phước cho biết thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2025 (dịp Quốc khánh 2.9) cho những phạm nhân có quá trình chấp hành án, cải tạo tốt, Trại giam An Phước đã thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá, các tiểu ban xét duyệt tại các phân trại và tổ thẩm định hồ sơ, đảm bảo đúng quy định.

TP.HCM: 314 phạm nhân ở Trại giam An Phước được đặc xá- Ảnh 1.

Lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại giam An Phước

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Qua xét duyệt có 314 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, trong đó có 229 phạm nhân nam và 85 phạm nhân nữ.

Trước khi trở về địa phương, các phạm nhân diện đặc xá đã được phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn tìm kiếm việc làm và cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Các phạm nhân được đặc xá cũng được hướng dẫn cập nhật các quy định pháp luật mới như luật Cư trú, luật Giao thông đường bộ, quy định về xóa án tích và phòng ngừa tái phạm.

TP.HCM: 314 phạm nhân ở Trại giam An Phước được đặc xá- Ảnh 2.

Trao quyết định đặc xá

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, các phạm nhân còn được cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, cũng như của TP.HCM nơi Trại giam An Phước đứng chân trên địa bàn nhằm hỗ trợ các phạm nhân nắm bắt cơ hội nghề nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng.

Hiện Trại giam An Phước đang quản lý 4.584 phạm nhân (trong đó có 911 phạm nhân nữ), công tác xét đặc xá hàng năm được thực hiện công khai, minh bạch, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải.

Sau lễ công bố quyết định đặc xá, các phạm nhân đã vui mừng trở về trong vòng tay yêu thương của người thân, gia đình và hứa sẽ phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

