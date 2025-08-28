TP.HCM: Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện chứng thực

Nghị quyết được các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua với số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 80% và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua (28.8).

Lãnh đạo HĐND TP.HCM khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được ủy quyền cho công chức (trực thuộc UBND cấp xã) thực hiện chứng thực, cấp bản sao 13 loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, gồm:

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở. Chứng thực di chúc. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao dịch. Chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Trước khi nghị quyết được thông qua, nhiều đại biểu đã thảo luận, bày tỏ sự băn khoăn về trình độ chuyên môn của công chức được ủy quyền chứng thực, cấp bản sao, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM và một số đại biểu cho rằng công việc ở cấp xã hiện nay đang bị quá tải, áp lực nhiều, Chủ tịch UBND cấp xã không thể chỉ ngồi ký chứng thực trong khi còn rất nhiều công việc khác, đặc biệt là ở các địa bàn khu dân cư. Do đó việc ủy quyền cho công chức thực hiện là cần thiết.