Thời sự

Người cao tuổi TP.HCM nhận trợ cấp hưu trí bằng 1,3 lần cả nước

Sỹ Đông - Đỗ Trường - Thúy Liễu
28/08/2025 17:36 GMT+7

Từ ngày 1.9, các trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí ở TP.HCM sẽ nhận 650.000 đồng/tháng, cao hơn mức chung 500.000 đồng của cả nước.

Chiều 28.8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Theo điều 21 luật Bảo hiểm xã hội 2024, những người được nhận trợ cấp hưu trí xã hội gồm 2 trường hợp. Trường hợp 1 là đủ 75 tuổi trở lên; không nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trường hợp 2 là từ 70 - 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, không nhận lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Người cao tuổi TP.HCM nhận trợ cấp hưu trí bằng 1,3 lần cả nước- Ảnh 1.

Người cao tuổi ở TP.HCM nhận trợ cấp hưu trí 650.000 đồng/tháng từ ngày 1.9

ẢNH: THÁI THANH

Từ ngày 1.7, người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nhận cùng mức 500.000 đồng/tháng, thống nhất trên cả nước. Tuy nhiên, trước ngày 1.7, nhóm đối tượng này hưởng chính sách trợ giúp xã hội 3 mức khác nhau của 3 địa phương cũ, cụ thể ở TP.HCM nhận 600.000 đồng/tháng, ở tỉnh Bình Dương nhận 500.000 đồng/tháng còn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận 625.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết địa phương đề xuất áp dụng thống nhất một mức là 650.000 đồng/tháng. Việc này nhằm tránh tình trạng gây bức xúc trong dư luận xã hội và công bằng về chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn. Mức hỗ trợ này cũng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của TP.HCM.

Để thực hiện chính sách trợ cấp hữu trí xã hội, hằng năm, TP.HCM dự kiến dành khoảng 1.522 tỉ đồng/năm từ nguồn ngân sách nhà nước, tăng thêm khoảng 351 tỉ đồng/năm so với việc áp dụng mức bình quân cả nước. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.9.

