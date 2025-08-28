TP.HCM tăng thưởng phụ nữ sinh 2 con lên 5 triệu đồng

Chiều 28.8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn, bao gồm phụ nữ sinh 2 con.

Cụ thể, tập thể xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng. Nếu 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con thì được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Đối với cá nhân, phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Mức hỗ trợ này cao hơn mức cũ chỉ 3 triệu đồng.

Trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng quyết định chi hỗ trợ tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh. Theo đó, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Khoản hỗ trợ trên bao gồm: tầm soát trước sinh định mức 600.000 đồng, tầm soát sơ sinh 400.000 đồng và hỗ trợ một lần bằng tiền là 1 triệu đồng.

Với chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tập thể xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, kèm mức hỗ trợ một lần 30 triệu đồng.

Cộng tác viên dân số ấp mà ấp phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM quyết định chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên dân số tại các phường là 600.000 đồng/người/tháng và cộng tác viên ở các xã và đặc khu là 700.000 đồng/người/tháng. Cộng tác viên dân số khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được hỗ trợ 100% mức đóng, không áp dụng với cộng tác viên dân số đã có bảo hiểm y tế bắt buộc.