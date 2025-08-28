Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM tăng thưởng phụ nữ sinh 2 con lên 5 triệu đồng

Sỹ Đông - Thúy Liễu - Đỗ Trường
28/08/2025 17:35 GMT+7

Phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi ở TP.HCM sẽ được thưởng 5 triệu đồng, tăng thêm 2 triệu đồng so với mức thưởng trước đó.

Chiều 28.8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn, bao gồm phụ nữ sinh 2 con.

Cụ thể, tập thể xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng. Nếu 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con thì được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Đối với cá nhân, phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Mức hỗ trợ này cao hơn mức cũ chỉ 3 triệu đồng.

TP.HCM tăng thưởng phụ nữ sinh 2 con lên 5 triệu đồng- Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng quyết định chi hỗ trợ tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh. Theo đó, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Khoản hỗ trợ trên bao gồm: tầm soát trước sinh định mức 600.000 đồng, tầm soát sơ sinh 400.000 đồng và hỗ trợ một lần bằng tiền là 1 triệu đồng.

Với chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tập thể xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, kèm mức hỗ trợ một lần 30 triệu đồng.

Cộng tác viên dân số ấp mà ấp phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM quyết định chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên dân số tại các phường là 600.000 đồng/người/tháng và cộng tác viên ở các xã và đặc khu là 700.000 đồng/người/tháng. Cộng tác viên dân số khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được hỗ trợ 100% mức đóng, không áp dụng với cộng tác viên dân số đã có bảo hiểm y tế bắt buộc.

Tin liên quan

TP.HCM chính thức hỗ trợ 3 triệu đồng để khuyến khích phụ nữ sinh 2 con

TP.HCM chính thức hỗ trợ 3 triệu đồng để khuyến khích phụ nữ sinh 2 con

Phụ nữ ở TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 3 triệu đồng, mức hỗ trợ này dựa trên chi phí y tế khi mang thai và sinh con.

Bộ Y tế đề xuất hơn 151 tỉ hỗ trợ các gia đình chỉ sinh 2 con gái

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: 'Chăm lo, hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế'

Khám phá thêm chủ đề

phụ nữ sinh 2 con thưởng 5 triệu cho phụ nữ sinh 2 con chính sách khuyến sinh TP.HCM hỗ trợ phụ nữ mang thai TP.HCM thưởng 5 triệu phụ nữ sinh 2 con HĐND TP.HCM dân số cộng tác viên dân số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận