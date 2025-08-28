Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhiều chính sách phát triển giáo dục mầm non ở TP.HCM có hiệu lực từ 1.9

Đỗ Trường
Đỗ Trường
28/08/2025 16:16 GMT+7

Ngày 28.8, kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM xem xét thông qua nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có đông công nhân lao động và khu công nghiệp trên địa bàn với nhiều ưu đãi, có hiệu lực từ 1.9.

Theo đó, từ 1.9, TP.HCM quyết định hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động sinh sống và làm việc.

Theo nghị quyết, TP.HCM hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Nhiều chính sách phát triển giáo dục mầm non ở TP.HCM có hiệu lực từ 1.9- Ảnh 1.

Phường Dĩ An (thuộc thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ), TP.HCM hiện đang là phường đông dân và công nhân lao động nhất

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể: cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng; cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng; cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động có trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng/cơ sở.

Nhiều chính sách phát triển giáo dục mầm non ở TP.HCM có hiệu lực từ 1.9- Ảnh 2.

Phường Bình Dương (thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), TP.HCM là phường có 7 khu công nghiệp, nhiều nhất cả nước hiện nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Con em công nhân học mầm non được hỗ trợ 240.000/tháng

Hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động với mức hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Nhiều chính sách phát triển giáo dục mầm non ở TP.HCM có hiệu lực từ 1.9- Ảnh 3.

Khu nhà ở xã hội cho công nhân lao động ở phường Bình Dương, TP.HCM hiện nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

TP.HCM giáo dục Mầm non Nhà trẻ nhóm trẻ hỗ trợ Khu công nghiệp Công nhân lao động HĐND TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
