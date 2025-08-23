Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: 3 bí thư phường nguyên là phó chánh văn phòng tỉnh ủy

Đỗ Trường
Đỗ Trường
23/08/2025 15:13 GMT+7

36 xã, phường ở khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong số bí thư các xã, phường được chỉ định có 3 người từng kinh qua chức vụ Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

1. Ông Nguyễn Hoàng Thông (sinh năm 1980, quê quán Bến Cát, Bình Dương cũ) có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, từng kinh qua các chức vụ Phó bí thư Thường trực Thị ủy Bến Cát (thị xã Bến Cát, Bình Dương cũ) và Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An (TP.HCM).

Phường Phú An (TP.HCM) được sáp nhập từ xã Phú An (thành phố Bến Cát cũ) với phường Tân An và một phần phường Hiệp An (thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây) có diện tích 36,7 km2; dân số 53.936 người. Đảng bộ phường Phú An có 1.021 đảng viên ở 45 cơ sở Đảng trực thuộc.

TP.HCM: 3 Bí thư, Chủ tịch HĐND phường nguyên là Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại hội Đảng bộ phường Phú An đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân tăng hằng năm đạt 11,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng từ 50% trở lên (từ 120 triệu đến 130 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 dưới 1%.

2. Ông Lê Thanh Long (sinh năm 1976, quê quán phường Phú An, TP.HCM) có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị; từng kinh qua chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi (TP.HCM).

Phường Phú Lợi (TP.HCM) được sáp nhập từ các phường Phú Lợi, Phú Hòa và một phần phường Hiệp Thành (thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) có diện tích gần 18 km2, dân số 107.721 người và có 63 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ phường với 3.804 đảng viên.

TP.HCM: 3 Bí thư, Chủ tịch HĐND phường nguyên là Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy- Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại hội Đảng bộ phường Phú Lợi đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm tăng từ 12% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng từ 30% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 còn dưới 1%.

3. Ông Nguyễn Công Danh (sinh năm 1974, quê quán phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) có trình độ kỹ sư kinh tế vận tải, cao cấp lý luận chính trị, từng kinh qua các chức vụ Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Dĩ An (cũ) và Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương trước đây; được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa (TP.HCM).

TP.HCM: 3 Bí thư, Chủ tịch HĐND phường nguyên là Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Đông Hòa (TP.HCM) được sáp nhập từ các phường Đông Hòa, Bình Thắng, Bình An (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) có diện tích 21,8 km2, dân số 147.557 người; Đảng bộ phường Đông Hòa có 48 cơ sở Đảng trực thuộc, với 1.718 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ phường Đông Hòa đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 25%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn dự kiến đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 27%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí địa phương giảm còn dưới 0,5% đối với dân số thường trú.

