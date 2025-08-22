TP.HCM: Phường Phú Lợi làm gì để tăng trưởng 12%/năm?

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Phú Lợi có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM… cùng 239 đại biểu chính thức tham dự.

Phường Phú Lợi (TP.HCM) được thành lập từ các phường Phú Hòa, Phú Lợi và một phần của phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), dân số 107.721 người và có 63 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ phường với 3.804 đảng viên.

Tại đại hội, ông Lê Thanh Long được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó bí thư Thường trực; ông Phan Công Khanh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi.

Ông Lê Thanh Long, sinh năm 1976, quê quán phường Phú An (Bình Dương cũ); trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị; nguyên Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cũ, đến nay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi.





Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi ra mắt đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Mặc dù trên địa bàn phường Phú Lợi (sau sáp nhập) không có các khu, cụm công nghiệp nhưng quy mô diện tích và dân số của phường tăng lên đáng kể đã tạo ra một không gian phát triển mới rộng lớn, năng động và giàu tiềm năng; trở thành địa bàn trung tâm của đô thị mở rộng, có vị trí địa lý chiến lược và điều kiện thuận lợi để phát triển.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Phú Lợi đề ra mục tiêu huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh; tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu Thương mại- Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp đô thị.

Ông Lê Thanh Long, nguyên Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương làm Bí thư phường Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong nhiệm kỳ phường Phú Lợi đặt ra chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm tăng từ 12% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng từ 30% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 còn dưới 1%.

Thu hút thương mại, dịch vụ chất lượng cao đầu tư vào phường Phú Lợi

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng mặc dù sở hữu vị trí chiến lược, là cửa ngõ kết nối quan trọng của khu vực như tiếp giáp quốc lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn, Vành đai 3 - TP.HCM (đang trong quá trình xây dựng), nhưng phường Phú Lợi ít có các dự án lớn tạo sự lan tỏa, nhất là về thương mại dịch vụ.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để đảm bảo tiêu chí phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 12% trở lên, ông Võ Văn Minh đề nghị phường Phú Lợi phải tạo đột phá mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.

Tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ các cơ sở vừa và nhỏ trở thành doanh nghiệp, đại lý, nhà phân phối, các hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, công nghệ thông tin và phát triển thị trường.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Với 3.895 doanh nghiệp và 2.358 hộ kinh doanh, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn, tôi đề nghị Đảng bộ phường Phú Lợi quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp để phát huy hiệu quả hoạt động của kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đại biểu Đảng bộ phường Phú Lợi biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, ông Võ Văn Minh đề nghị phường Phú Lợi cần thu hút các dự án trung tâm mua sắm, giải trí, siêu thị, bất động sản chất lượng cao: "Nhiệm kỳ tới, xác định Phú Lợi sẽ hình thành thị trường bất động sản, các khu trung tâm thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp rất sôi động, nhất là khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành đi qua địa bàn. Do đó, phường phải kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại…", ông Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo.

Ông Võ Văn Minh cũng đề nghị phường Phú Lợi cần chủ động đeo bám, phối hợp với các địa phương và TP.HCM triển khai thực hiện các dự án giao thông kết nối thông suốt với các phường xung quanh, các dự án thoát nước nhằm tạo thêm không gian phát triển, tận dụng để thu hút đầu tư và phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ hiện đại.

-Trụ sở Đảng ủy: số 171 đường Huỳnh Văn Lũy (UBND phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), phường Phú Lợi, TP.HCM. -Trụ sở UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi: số 438 đường Phú Lợi (trụ sở UBND P.Phú Hòa cũ), phường Phú Lợi, TP.HCM. -Trụ sở Công an phường Phú Lợi: số 43, đường Phú Lợi (trụ sở Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), phường Phú Lợi, TP.HCM.



