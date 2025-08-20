TP.HCM: Ông Nguyễn Thanh Tâm làm Bí thư phường Lái Thiêu, nơi có trên 5.240 doanh nghiệp

Phường Lái Thiêu (TP.HCM) được thành lập từ các phường Lái Thiêu, Bình Nhâm và một phần phường Vĩnh Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) dân số 118.852 người. Đảng bộ phường Lái Thiêu có 40 tổ chức Đảng trực thuộc, với 1.471 đảng viên.

Trung tâm phường Lái Thiêu hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Mục tiêu của phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là phát triển phường theo hướng đô thị thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại, lấy phát triển thương mại - dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với quy hoạch đô thị đồng bộ, sử dụng hiệu quả đất đai, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị theo hướng kinh tế xanh, số và tuần hoàn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dự và chỉ đạo đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo báo cáo của Đảng bộ phường Lái Thiêu, mặc dù trên địa bàn phường không có khu công nghiệp nhưng có trên 5.240 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trong đó có 1 quỹ tín dụng, 6 hợp tác xã) hoạt động ổn định.

Ngành công nghiệp của phường Lái Thiêu hiện tại và các khu vực giáp ranh đã thu hút lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành trên cả nước đến làm việc và sinh sống tại địa phương. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống như cối, chày, thớt, mộc gia dụng, vật liệu trang trí bằng đất nung đã có sự đầu tư thay đổi công nghệ nâng.

Phường Lái Thiêu phấn đấu đạt từ 17 - 18 doanh nghiệp hoạt động/1.000 dân là tiêu chí hiếm có ở các địa phương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến năm 2030, phường Lái Thiêu phấn đấu có số doanh nghiệp đang hoạt động đạt từ 17 - 18/1.000 dân. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 40 – 50%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 1%.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phường Lái Thiêu tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn, định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, xanh - bền vững.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phường Lái Thiêu mở rộng không gian đô thị ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khuyến khích các làng nghề truyền thống gắn với đổi mới, nâng cao giá trị sản phẩm; triển khai hiệu quả các giải pháp, cách làm để người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ được tư vấn; tích cực hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thu hút đầu tư các ngành dịch vụ thương mại có giá trị gia tăng cao…

Phường Lái Thiêu nằm sát bên sông Sài Gòn cũng là lợi thế để phát triển không gian đô thị ven sông ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị phường Lái Thiêu cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

"Đây là khu vực năng động, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động. Phường Lái Thiêu cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh", ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu và chỉ đạo.

Lãnh đạo và trụ sở phường Lái Thiêu

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu.

Bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Ông Phạm Phú Nam, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Trụ sở Đảng ủy phường Lái Thiêu: Đường Cầu Sắt (trụ sở Thành ủy Thuận An cũ), phường Lái Thiêu (TP.HCM).

Trụ sở UBND phường và Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu: Số 39 đường Phan Đình Phùng (trụ sở UBND thành phố Thuận An cũ), phường Lái Thiêu (TP.HCM).

Trụ sở Công an phường Lái Thiêu: Số 79, khu phố Chợ (Công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An cũ), phường Lái Thiêu (TP.HCM).