TP.HCM: Khởi công nâng cấp mở rộng đường ĐT.748 và xây dựng hầm chui quốc lộ 13

Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các phường Long Nguyên, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Phú An… (thuộc tỉnh Bình Dương cũ) - nơi có các dự án đi qua.

Nghi thức khởi công các dự án ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 (giai đoạn 1 đoạn từ nút giao Vành đai 4 đến ngã tư An Điền) có tổng mức đầu tư là 3.143 tỉ đồng (trong đó chi phí xây lắp khoảng 463 tỉ đồng; giai đoạn 1 là 270 tỉ đồng và giai đoạn 2 là 193 tỉ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.284 tỉ đồng).

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.748 có thời gian thi công đến năm 2026 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Thủ Dầu Một và Phường Phú Lợi (TP.HCM) có tổng mức đầu tư là 1.050 tỉ đồng (trong đó chi phí xây lắp khoảng 424 tỉ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 448 tỉ đồng).

Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn đi đến điểm giao nhau với đường ĐT.748 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hầm chui ngã năm Phước Kiến có chiều dài gần 630 mét, tĩnh không hầm 5 mét, vận tốc thiết kế 40 km/giờ, quy mô 4 làn xe rộng 22,4 mét… được bố trí hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cây xanh, camera quan sát, hệ thống chiếu sáng.

Nút giao Vành đai 4 TP.HCM với đường ĐT.748 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cả 2 dự án có thời gian thi công từ 2023 - 2026 (một số hạng mục đã thực hiện trước đó), khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển mới, kết nối các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị, cảng thủy tổng hợp hàng hóa quanh khu vực đường Vành đai 4 - TP.HCM và giúp giải tỏa áp lực giao thông, nâng cao năng lực logistics.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TP.HCM) và các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.

Ông Bùi Minh Thạnh cũng đề nghị các địa phương có dự án đi qua tiếp tục quan tâm triển khai các dự án giao thông kết nối vùng, gắn với chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.