Thời sự Dân sinh

Xã duy nhất ở TP.HCM mang tên anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố

Đỗ Trường
Đỗ Trường
10/08/2025 04:29 GMT+7

Trước sáp nhập, Tổng công ty Becamex IDC đã khởi công xây dựng khu công nghiệp trên 700 ha ở xã Trừ Văn Thố, trước đây là một xã vùng xa của Bình Dương (cũ), cũng là xã duy nhất ở TP.HCM hiện nay mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ.

Trừ Văn Thố (TP.HCM) được sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, Cây Trường 2 và 1 khu phố Bàu Lòng của thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương trước đây), có diện tích trên 76 km2, dân số 24.533 người.

Mặc dù là xã vùng xa của Bình Dương trước đây, do nằm giáp ranh với xã Chơn Thành (Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai) và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương cũ), nhưng xã được quy hoạch, xây dựng những khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Cây Trường trên 700 ha và khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (giai đoạn 2) hơn 380 ha, vừa được khởi công xây dựng tháng 5.2025.

Xã duy nhất ở TP.HCM mang tên anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Cây Trường ở xã Trừ Văn Thố (TP.HCM) được khởi công tháng 5.2025

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cả 2 khu công nghiệp này đều do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỉ đồng nhằm thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tạo công ăn việc làm cho trên 35.000 lao động.

Xã Trừ Văn Thố hiện nay đang ở vị trí thuận lợi về giao thông khi các tuyến giao thông huyết mạch, liên kết vùng đi qua địa bàn như: Quốc lộ 13 kết nối với cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đã thông xe kỹ thuật) nối các tỉnh Tây nguyên và miền Tây; đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đã hoàn thành đưa vào sử dụng) và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (khởi công tháng 2.2025).

Xã duy nhất ở TP.HCM mang tên anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố - Ảnh 2.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đây, đời sống của người dân xã Trừ Văn Thố chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trồng cây cao su, cây điều…; nhưng từ khi các khu công nghiệp phát triển về vùng này, một bộ phận người dân chuyển qua làm công nhân trong các khu công nghiệp như Bàu Bàng, Chơn Thành…

Lịch sử tên gọi xã Trừ Văn Thố

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên tại Nhà trưng bày di tích lịch sử chiến thắng Bót Cây Trường (xã Trừ Văn Thố, TP.HCM) còn lưu trữ nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử nói về lịch sử của xã và anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố.

Theo đó, dưới thời chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa được cho lập khu dinh điền Hiếu Văn (sau đổi thành Văn Hữu, là vùng đất hoang vu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc S’Tiêng sinh sống) trên vùng đất xã Trừ Văn Thố (hiện nay, lúc đó chưa có tên Trừ Văn Thố), thuộc quận Chơn Thành (tỉnh Bình Long)…

Sau ngày thống nhất đất nước (30.4.1975), các tỉnh Bình Long, Phước Long, Bình Dương được sáp nhập thành tỉnh Sông Bé. Sau đó, năm 1976, UBND tỉnh Sông Bé thành lập xã kinh tế mới trên vùng đất ở khu dinh điền Văn Hữu, lấy tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trừ Văn Thố đặt tên cho xã.

Xã duy nhất ở TP.HCM mang tên anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố - Ảnh 3.

Di tích chiến thắng Bót Cây Trường được UBND tỉnh Bình Dương công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2020

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo nhiều tài liệu được lưu trữ tại Nhà trưng bày di tích chiến thắng Bót Cây Trường, anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố (sinh năm 1937, hy sinh 1963) là người ở xã Thanh Hóa, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang, nay là Đồng Tháp).

Năm 1961, anh hùng Trừ Văn Thố tham gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Đội biệt động Cai Lậy, sau đó rút về tham gia bộ đội địa phương. 

Năm 1962, anh hùng Trừ Văn Thố được điều động về Trung đoàn 2 (Công trường 9, Bộ đội chủ lực Quân giải phóng miền Nam), đến năm 1963 tham gia đơn vị đặc công đặc biệt tinh nhuệ Q-272 (Trung đoàn 2).

Xã duy nhất ở TP.HCM mang tên anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố - Ảnh 4.

Đường Hồ Chí Minh đi qua xã Trừ Văn Thố hiện nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tháng 10.1963, đơn vị của anh hùng Trừ Văn Thố được lệnh tấn công, đánh chiếm bót Cây Trường thuộc khu dinh điền Văn Hữu (của Việt Nam Cộng hòa) là một đồn địch án ngữ tuyến Quốc lộ 13 lúc bấy giờ và giữ vị trí trọng yếu trên chiến trường.

Trong trận chiến này, đơn vị Q-272 đã gặp phải sự chống trả quyết liệt từ hỏa lực của địch, anh hùng Trừ Văn Thố mặc dù bị thương ở đùi nhưng vẫn trườn tới lấy thân mình che lấp lỗ châu mai ngăn chặn những làn đạn từ trong bắn ra, giúp đơn vị và đồng đội tiến lên tiêu diệt dịch, làm nên chiến thắng bót Cây Trường.

Xã duy nhất ở TP.HCM mang tên anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố - Ảnh 5.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cây Trường hiện nay nằm ở vị trí gần di tích lịch sử chiến thắng Bót Cây Trường

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hành động dũng cảm, hy sinh của anh hùng Trừ Văn Thố ngày 18.10.1963, được ví như "anh hùng Phan Đình Giót của miền Nam" (lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên phủ lịch sử năm 1954). Đến năm 1965, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng Quân giải phóng (nay là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).

Ngoài đặt tên cho xã, tên của Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ Trừ Văn Thố còn được đặt tên cho nhiều trường học ở Bình Dương (nay là TP.HCM) và ở quê nhà Tiền Giang (nay là Đồng Tháp).

