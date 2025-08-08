Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Cử tri ở xã vùng xa Trừ Văn Thố băn khoăn việc cấm xe xăng

Đỗ Trường
08/08/2025 16:26 GMT+7

Chiều 8.8, bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM, có buổi tiếp xúc cử tri xã Trừ Văn Thố, một xã vùng xa của tỉnh Bình Dương trước đây. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống, dân sinh và băn khoăn việc cấm xe xăng..

Xã Trừ Văn Thố (TP.HCM) được sáp nhập từ các xã Trừ Văn Thố, Cây Trường 2 (một xã vùng xa thuộc Bình Dương cũ) và 1 khu phố của thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng trước đây), có diện tích trên 76 ki lô mét vuông, dân số 24.533 người; xã Trừ Văn Thố hiện giáp xã Chơn Thành (thị xã Chơn Thành, Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai).

TP.HCM: Cử tri ở xã vùng xa Trừ Văn Thố băn khoăn việc cấm xe xăng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên tiếp xúc cử tri tại xã Trừ Văn Thố, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên đã thông tin đến cử tri xã Trừ Văn Thố về tình hình kinh tế, xã hội của TP.HCM trong 6 tháng đầu năm và hoạt động của HĐND thành phố.

Cử tri xã Trừ Văn Thố cũng đã kiến nghị với các đại biểu về những vấn đề đời sống, xã hội ở địa phương và vấn đề chung của TP.HCM, như: kiến nghị nâng cấp, mở rộng đường ĐT.750, đường ĐT.749B và tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Cử tri đề nghị TP.HCM sớm có kế hoạch, quy hoạch các khu cụm khu công nghiệp trên địa bàn xã Trừ Văn Thố…

TP.HCM: Cử tri ở xã vùng xa Trừ Văn Thố băn khoăn việc cấm xe xăng - Ảnh 2.

Cử tri xã Trừ Văn Thố phát biểu kiến nghị

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, trong phần phát biểu kiến nghị, ông Nguyễn Văn Tư (67 tuổi, cử tri xã Trừ Văn Thố) trình bày những băn khoăn của mình liên quan đến thông tin về việc chủ trương cấm xe xăng trên địa bàn thành phố.

Ông Tư cho biết: "Về lâu dài, việc phát triển xe điện sẽ mang lại nhiều lợi cho đời con, cháu chúng tôi. Tuy nhiên, chủ trương cấm xe xăng hiện nay cần phải tính toán kỹ, có lộ trình phù hợp chứ không được đột ngột quá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội hiện tại…".

TP.HCM: Cử tri ở xã vùng xa Trừ Văn Thố băn khoăn việc cấm xe xăng - Ảnh 3.

Cử tri băn khoăn về lộ trình cấm xe xăng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo ông Tư, hiện gia đình ông và nhiều người dân ở xã Trừ Văn Thố là một xã vùng xa của Bình Dương cũ cũng như TP.HCM hiện nay vẫn đang sử dụng xe xăng làm phương tiện cá nhân để lao động, sản xuất, kinh doanh.

"Nếu cấm xe xăng gấp quá thì sẽ gây ra sự lãng phí rất lớn cho cá nhân và xã hội khi các phương tiện này không biết bỏ đi đâu", ông Tư băn khoăn.

TP.HCM: Cử tri ở xã vùng xa Trừ Văn Thố băn khoăn việc cấm xe xăng - Ảnh 4.

Khá đông cử tri xã Trừ Văn Thố tham dự buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thông tin tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên xin tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trừ Văn Thố, đồng thời bà Nguyên cho biết các ý kiến sẽ được trình HĐND TP.HCM vào kỳ họp sắp tới.

Tin liên quan

Hà Nội lập vành đai còn TP.HCM sẽ 'cấm' xe xăng như thế nào?

Hà Nội lập vành đai còn TP.HCM sẽ 'cấm' xe xăng như thế nào?

Không chỉ phân vùng những tuyến đường nội đô như Hà Nội, TP.HCM còn dự kiến lập 3 vùng phát thải thấp, đi cùng hàng loạt chính sách chuyển đổi phương tiện từ xe xăng sang xe điện nhằm thực hiện mục tiêu trở thành thành phố đầu tiên của cả nước đạt tỷ lệ 100% giao thông điện vào giai đoạn 2040 - 2050.

Cấm xe xăng vào vành đai 1: Người đồng tình, người tiếc nuối

Cấm xe xăng, người Việt có những lựa chọn nào với xe máy điện?

Xem thêm bình luận