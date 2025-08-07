TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung làm Bí thư phường Tân Uyên

Ngày 7.8, phường Tân Uyên (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Phường Tân Uyên (thành phố Tân Uyên, Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM) được thành lập từ việc sáp nhập phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng (thành phố Tân Uyên cũ) và xã Tân Lập; một phần xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên cũ) có diện tích trên 94,6 km2; dân số 73.032 người.

Các đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ phường Tân Uyên ẢNH: Đ.T

Tham dự đại hội Đảng bộ phường Tân Uyên có: bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM… cùng 250 đại biểu đại diện cho đảng viên ở 48 chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường Tân Uyên.

Đại hội đã bầu bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung làm Bí thư Đảng ủy phường; ông Huỳnh Văn Lợi, bà Lương Hữu Duyên cùng làm Phó bí thư Đảng ủy, cùng 26 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Uyên.

Lãnh đạo TP.HCM và nguyên lãnh đạo Bình Dương (cũ) tham dự đại hội ẢNH: Đ.T

Đại hội Đảng bộ phường Tân Uyên thông qua nghị quyết của đại hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ phường; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát triển kinh tế đồng bộ, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng khu vực sau sáp nhập, tăng cường liên kết giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; tăng cường vai trò giám sát, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND phường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm pháp chế và kỷ cương xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Uyên ẢNH: Đ.T

Các khâu đột phá của Đảng bộ phường gồm: tập nâng cao lập quy hoạch, khai thác lợi thế và huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư hạ tầng khung, phát triển đô thị lõi, đưa phường Tân Uyên phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát huy đồng bộ, hiệu quả nguồn nhân lực số, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính trị…