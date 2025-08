TP.HCM chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ

Đ ẢNG BỘ TP.HCM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẦU THÁNG 10.2025

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết đã hoàn chỉnh phương án cho công tác thông tin tuyên truyền, chương trình nghệ thuật, hậu cần, bảo đảm đường truyền, chuẩn bị văn kiện phục vụ báo chí, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn PCCC. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra đầu tháng 10.2025.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, phân công nhiệm vụ chi tiết của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Ông Nghị yêu cầu Văn phòng Thành ủy tham mưu kiện toàn tiểu ban, ban hành kế hoạch mới nếu có sự thay đổi về phân công nhiệm vụ. Từng cơ quan, đơn vị liên quan bám sát kế hoạch được giao để triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Với tính chất đại hội đầu tiên của TP.HCM sau hợp nhất, ông Nghị lưu ý công tác hậu cần, kỹ thuật phải rà soát kỹ, hội trường tổ chức phù hợp quy mô mới, tính toán các kịch bản để có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh không để xảy ra bất kỳ sự cố trước, trong và sau thời gian tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, ngành giao thông cần xây dựng phương án phân luồng, điều tiết từ xa để hạn chế ùn tắc, tạo thuận lợi cho các hoạt động của đại hội và người dân, doanh nghiệp trong khu vực.

N HỮNG KIẾN NGHỊ TỪ PHƯỜNG, XÃ

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Tổ trưởng tổ công tác số 2 Ban Chỉ đạo đại hội Thành ủy TP.HCM, làm việc với Đảng ủy Quân sự TP.HCM, Đảng ủy UBND TP.HCM và 5 phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh và Dĩ An về công tác chuẩn bị đại hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm việc với Đảng ủy UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại diện các đơn vị cho biết đến nay, công tác chuẩn bị đại hội diễn ra suôn sẻ, ưu tiên hoàn chỉnh văn kiện, báo cáo chính trị, phương án nhân sự. Ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết báo cáo chính trị đang lấy ý kiến của các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy TP.HCM để hoàn thiện, dự kiến tích hợp, viết gọn trong khoảng 20 trang. Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM dự kiến tổ chức trong ngày 21 - 22.8, với 300 đại biểu tham dự.

Nêu khó khăn sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Đảng ủy P.Bến Thành và P.Cầu Ông Lãnh cho biết địa phương gặp khó khăn về trụ sở đủ diện tích làm việc, cá biệt P.Cầu Ông Lãnh dùng tới 4 trụ sở nhỏ. Lãnh đạo các phường cũng kiến nghị hướng dẫn rõ hơn về phân cấp, ủy quyền, chuyển đổi chức danh từ cán bộ thành công chức, kinh phí tổ chức đại hội, làm rõ cơ quan chủ quản các trạm y tế phường…

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy P.Sài Gòn, cho biết Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận một lượng lớn hồ sơ yêu cầu xác nhận của doanh nghiệp, người dân không thuộc thẩm quyền, không có cơ sở pháp lý rõ ràng, không thuộc danh mục đã được công bố. Chưa kể, số lượng hồ sơ sao y, chứng thực tăng 2 - 3 lần so với trước, thậm chí có trường hợp sao y đến 1.000 bản CCCD. Từ khó khăn trên, Đảng ủy P.Sài Gòn kiến nghị sớm soát giấy tờ đã và đang yêu cầu người dân xác nhận không cần thiết.

V ĂN KIỆN SÚC TÍCH, DỄ HIỂU, DỄ TRIỂN KHAI

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, lưu ý chủ đề đại hội của Đảng bộ UBND TP.HCM phải đảm bảo tính tổng thể, ngắn gọn, súc tích. Riêng phần bài học kinh nghiệm, ông Được nhấn mạnh phải nêu bật bài học về việc tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; đảm bảo các phương thức hoạt động của Đảng, vai trò của người đứng đầu cấp ủy và UBND TP.HCM...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm việc với 5 phường về công tác chuẩn bị đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gợi mở cần diễn đạt nhiệm vụ trọng tâm theo thứ tự ưu tiên, liệt kê thành từng nhóm, không diễn giải dài dòng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính. TP.HCM sẽ tập trung chuyển đổi tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, hình thành Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM từ cấp thành phố xuống 38 điểm ở phường, xã nhằm giảm tiếp xúc, giảm phiền hà, ngăn chặn tình trạng "cò" hồ sơ.

Liên quan các chương trình, dự án đột phá, lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh phải xác định công trình, dự án cụ thể, xem xét tính khả thi và nguồn lực (nhân lực, tài lực) thực hiện. "Trong nhiệm kỳ tới phải có công trình biểu tượng của TP.HCM", ông Được yêu cầu, đồng thời đặt mục tiêu trong vòng 3 năm phải xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đặt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, TP.HCM cũng đang lấy ý kiến về địa điểm xây dựng trung tâm hành chính của TP.HCM, là nơi làm việc của Thành ủy và UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan làm công trình biểu tượng.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng gợi mở một số công trình trọng điểm về văn hóa, thể thao, công viên chuyên đề, quảng trường, nhà hát, bệnh viện... để người dân thụ hưởng. "Văn kiện phải nêu những gì thiết thực với thành phố, từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống, không tràng giang đại hải mà không có nguồn lực thực hiện", ông Nguyễn Văn Được lưu ý thêm.