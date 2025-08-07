Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Cử tri phường Thủ Dầu Một đề nghị dừng thu phí cầu Phú Cường

Đỗ Trường
07/08/2025 16:44 GMT+7

Chiều 7.8, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND cùng Tổ đại biểu đơn vị số 25 có buổi tiếp xúc cử tri phường Thủ Dầu Một. Tại đây cử tri kiến nghị nhiều vấn đề trong đó đề nghị dừng thu phí cầu Phú Cường.

Theo đó, tại buổi tiếp xúc cử tri HĐND TP.HCM, cử tri phường Thủ Dầu Một đề cập nhiều lĩnh vực và đề nghị HĐND TP.HCM quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết các vấn đề về thuế, chính sách đối với gia đình thương binh - liệt sĩ, thi công đường, chỉnh trang đô thị…, đặc biệt là đề nghị ngừng thu phí cầu Phú Cường.

TP.HCM: Cử tri phường Thủ Dầu Một đề nghị dừng thu phí cầu Phú Cường - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thủ Dầu Một

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Phan Duy Trung (cử tri phường Thủ Dầu Một) đặt vấn đề: "Đề nghị HĐND TP.HCM có nghị quyết về việc thu phí BOT ở trạm thu phí cầu Phú Cường. Tôi không biết chủ đầu tư như nào? Thu như nào? Thu đến bao giờ? Nhưng mấy chục năm nay chúng tôi chưa thấy được sự minh bạch về thu phí ở đây. Trong khi đó, đoạn đường này thường xuyên xảy ra kẹt xe; số lượng xe cộ qua lại rất đông mà thấy cứ thu hoài, thu hoài như vậy".

Cử tri đề nghị bỏ luôn các trạm BOT trên đường ĐT.743B, ĐT.743C

Cũng theo ông Trung, không riêng gì trạm thu phí cầu Phú Cường mà một số trạm thu phí khác cũng đề nghị HĐND TP.HCM có giải pháp, bỏ việc thu phí ở các trạm cầu ông Bố (đường ĐT.743B); trạm thu phí miễu ông Cù (đường ĐT.743C)…

Liên quan đến trạm thu phí cầu Phú Cường (bắc qua sông Sài Gòn, đường Huỳnh Văn Cù, giáp ranh xã Bình Mỹ và phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) trước đây Thanh Niên đã có bài phản ánh.

TP.HCM: Cử tri phường Thủ Dầu Một đề nghị dừng thu phí cầu Phú Cường - Ảnh 2.

Trạm thu phí cầu Phú Cường

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, cầu Phú Cường được đầu tư xây dựng năm 2004, tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỉ đồng bằng hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) do Công ty cổ phần BOT cầu Phú Cường làm chủ đầu tư.

Năm 2007, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chấp thuận cho Công ty cổ phần BOT cầu Phú Cường thu phí từ 1.10.2007 dự kiến hoàn vốn vào năm 2022. Tuy nhiên, năm 2009, UBND tỉnh Bình Dương và Công ty cổ phần BOT cầu Phú Cường tiếp tục ký hợp đồng BOT đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Huỳnh Văn Cù (khoảng 2 km) và dự kiến thời gian thu hoàn vốn vào năm 2026, đồng thời thu phí đến năm 2031.

TP.HCM: Cử tri phường Thủ Dầu Một đề nghị dừng thu phí cầu Phú Cường - Ảnh 3.

Cử tri phường Thủ Dầu Một nêu kiến nghị

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chiều cùng ngày (7.8), ông Tiêu Viết Trình, Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần BOT cầu Phú Cường chi biết hiện nay trạm này đang thu với 3 mức phí (10.000 - 15.000 - 20.000 đồng) đối với các loại xe ô tô tương ứng; lưu lượng xe khoảng 25.000 lượt/ngày, đêm (ước tính khoảng 7,5 tỉ đồng/tháng), do đó thời gian thu phí sẽ giảm xuống đến năm 2029 sẽ dừng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình HĐND TP.HCM vào kỳ họp tới.

