Tây Ninh: Cử tri phản ánh tình trạng thu thuế trì trệ ảnh hưởng người dân

Cử tri Tây Ninh: "Mua hàng từ 10 triệu đồng trở lên là chủ hàng buộc trả tiền mặt"

Ngày 7.7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tây Ninh gồm ông Hoàng Văn Liên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội; bà Lê Thị Song An, Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Tây Ninh; cùng các đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh), Trần Quốc Quân và Nguyễn Hoàng Uyên đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri P.Long An sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã thông báo đầy đủ về các diễn biến chính diễn ra tại Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XV ẢNH: BẮC BÌNH

Phản ánh với Đoàn ĐBQH, cử tri Trần Hữu Huy (ngụ P.Long An) cho biết nhiều tháng qua ông liên tục liên hệ với cán bộ khu phố, phường nhưng không ai tiếp nhận việc ông muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với diện tích đất phi nông nghiệp (tọa lạc tại P.6, TP.Tân An, tỉnh Long An cũ).

"Tôi liên hệ cán bộ khu phố và cả phường cũ để được hướng dẫn đóng thuế đất phi nông nghiệp, nhưng lần nào cũng được trả lời là không thu được do Đội thuế khu vực (thuộc Chi cục Thuế khu vực XVII) chưa phát phiếu thu. Việc này kéo dài khiến người dân không thể thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến thửa đất mình sở hữu", ông Huy nói.

Cũng liên quan đến thuế và đất đai, cử tri Nguyễn Văn Tranh (ngụ P.Long An) phản ánh: "Thửa đất tôi đã bán từ lâu, qua nhiều lần sang tên chủ mới nhưng cơ quan thuế vẫn liên hệ với tôi để thực hiện nghĩa vụ thuế, tôi phản ánh thì đổ lỗi do bên Văn phòng đăng ký đất đai. Khi liên hệ với cơ quan quản lý đất đai thì được trả lời là do sơ sót của cán bộ làm hồ sơ. Tôi nghĩ cần xử lý triệt để để tránh phiền hà cho người dân".

Cư tri Nguyễn Văn Tranh phát biểu và kiến nghị ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Tranh cũng cho biết ông hoàn toàn ủng hộ chủ trương hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, thời gian gần đây ông gặp nhiều khó khăn khi mua hàng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh với giá trị từ 10 triệu đồng trở lên thì chủ cơ sở kiên quyết yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản.

Nhiều cử tri tại trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh mới cũng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý triệt để vấn nạn sim rác, tránh bị làm phiền bởi các đối tượng lừa đảo sử dụng sim rác để hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đồng thời, đề nghị chính quyền khẩn trương khởi động lại các công trình đang thi công dang dở, sớm triển khai các dự án đã được phê duyệt. Đặc biệt, cần thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, khai thông một số điểm nghẽn còn tồn tại trong thủ tục hành chính tại chính quyền hai cấp để phục vụ người dân tốt hơn.

Không thu thuế đất là do chưa phát phiếu

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Trịnh Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND P.Long An (tỉnh Tây Ninh), thừa nhận phản ánh của người dân về việc không thể đóng thuế sử dụng đất trong thời gian qua là chính xác. Nguyên nhân do các đội thuế khu vực chưa phát phiếu thu về địa phương, dẫn đến không thể tổ chức thu thuế. Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục làm việc với Chi cục Thuế khu vực XVII để giải quyết dứt điểm.

Ông Trần Chí Cường, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVII trả lời thắc mắc của cử tri P.Long An, tỉnh Tây Ninh

Liên quan đến các công trình, dự án trên địa bàn phường đang bị ngưng trệ, ông Trịnh Đăng Khoa khẳng định UBND phường sẽ sớm làm việc với cấp có thẩm quyền để tiếp tục triển khai. "Tôi khẳng định những dự án đã được phê duyệt, các công trình đang thi công dang dở sẽ tiếp tục được triển khai. Mong bà con an tâm", ông Khoa nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Trần Chí Cường, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVII, khẳng định ngành thuế đã và đang yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định: giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên phải thực hiện qua tài khoản hoặc các phương thức thanh toán mà cơ quan thuế có thể kiểm soát.

"Việc một số cơ sở kinh doanh yêu cầu khách hàng thanh toán tiền mặt như cử tri phản ánh là chưa phù hợp quy định. Ngành thuế sẽ sớm kiểm tra, tuyên truyền và chấn chỉnh để các đơn vị thực hiện nghiêm túc", ông Cường cho biết.

Thay mặt tổ đại biểu, ông Hoàng Văn Liên cảm ơn cử tri đã thẳng thắn nêu ý kiến, phản ánh những khó khăn, bất cập trong đời sống thực tế. Ông khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu, ông Hoàng Văn Liên phát biểu kết thúc hội nghị ẢNH: BẮC BÌNH

"Những vấn đề chưa thể giải quyết tại buổi tiếp xúc sẽ được đoàn tổng hợp, chuyển đến các sở, ngành nếu thuộc thẩm quyền địa phương; còn các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương cũng sẽ được báo cáo đầy đủ", ông Liên cam kết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và người dân phối hợp chặt chẽ để Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thời gian tới.