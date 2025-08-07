Người dân TP.HCM kiến nghị tránh tiếp xúc cử tri vào buổi tối

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phần nhiều là cán bộ hưu trí, người cao tuổi đã kiến nghị về chính sách thuế, chỉnh trang đô thị, giải quyết thủ tục hành chính… liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh trên địa bàn.

Ông Vũ Hữu Giáng (cử tri phường Phú Lợi) cho biết gia đình ông đã nộp thuế sử dụng đất ở đội thuế phường (trước đây) nhưng trên hệ thống của Chi cục Thuế Thủ Dầu Một (nay là Thuế khu vực 25 trực thuộc Thuế TP.HCM) không cập nhật và vẫn báo gia đình ông bị nợ thuế sử dụng đất từ 2008 - 2012.

Ông Giáng cũng đề nghị cần phải thay đổi hình thức thông báo và thu thuế, cụ thể là thông báo qua điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội và hình thức nộp thuế qua tài khoản giống như thu tiền điện, tiền nước.

Ông Vũ Hữu Giáng phát biểu tại buổi tiếp xúc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cùng về chính sách thuế, cử tri Thái Lệ Thanh cho rằng cần phải có lộ trình thu thuế, có hướng dẫn, tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện; tránh trường hợp như hiện nay nhiều người dân sợ thu tiền bán hàng qua tài khoản đế né thuế.

Về công tác chỉnh trang đô thị, chính sách đất đai, nhà ở, giấy phép xây dựng…, cử tri phường Phú Lợi đề nghị cần rà soát lại việc cấp số nhà trước đây để điều chỉnh, sắp xếp lại vì có những tuyến đường ngắn trong cùng 1 khu phố nhưng có đến 3 số nhà trùng số 89 (đường 1 Tháng 12). Về giấy phép xây dựng, cử tri phản ánh còn nhiêu khê, phát sinh tiêu cực nhiều.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị xem xét lại việc một số cơ quan, tổ chức yêu cầu giấy xác nhận cư trú, điển hình là trường học để tránh phát sinh tiêu cực: "Xin đi học, đi làm, nghỉ bệnh cũng đòi giấy xác nhận cư trú, rất phiền phức. Công nhân không có thời gian đi xin để cho con nhập học, sẵn sàng chi tiền để 'cò' làm thay", ông Vũ Hữu Giáng bức xúc.

Tránh tiếp xúc cử tri vào buổi tối

Nhiều cử tri bày tỏ ý kiến về quá trình sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp qua hơn 1 tháng đã có nhiều thay đổi mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, nhưng cũng còn không ít bất cập, đó là giải quyết những tồn đọng của xã, phường cũ.

Cử tri cũng đề nghị sắp xếp lại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, đặc biệt là các chi, đảng bộ ở khu phố để giảm tải áp lực cho Đảng ủy, xã phường.

Cử tri Thái Lệ Thanh nêu kiến nghị với đại biểu HĐND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, trong phần phát biểu của mình, cử tri Thái Lệ Thanh đề nghị HĐND TP.HCM và cấp xã trong thời gian tới cần thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, tránh tiếp xúc vào buổi tối, để gần dân, sát dân hơn.

"Các đại biểu HĐND cần chia ra đi về các khu phố, tổ dân phố để tiếp xúc với dân như trước đây tỉnh Bình Dương từng có thời kỳ đã áp dụng hình thức này, nhân dân rất vui. Không nên mời chúng tôi tập trung vào một điểm như ngày hôm nay, nhất là vào buổi tối. Chúng tôi già cả rồi, đi lại khó khăn, chưa kể là mưa gió, tai nạn…", bà Thanh nói.

Dịp này, lãnh đạo UBND phường Phú Lợi cũng giải đáp một số thắc mắc, ý kiến của người dân thuộc thẩm quyền của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục: "Tất cả các em đến tuổi đi học dù là thường trú hay tạm trú, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp trường lớp để tất cả đều được đến trường. Riêng những trường hợp tạm trú nếu gặp khó khăn về giấy tờ nhập học (thiếu hoặc không có giấy tờ) cứ đến UBND phường, chúng tôi sẽ giải quyết hết để các em được đi học", ông Khanh nói.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri phường Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận, tiếp thu những ý kiến xác đáng của cử tri đóng góp, đồng thời giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền TP.HCM.

Ông Minh khẳng định những nội dung kiến nghị của cử tri sắp tới TP.HCM sẽ có chỉ đạo đối với các ngành để thực hiện tốt hơn; một số quyết sách lớn sẽ được kỳ họp HĐND sắp tới xem xét, quyết định.

Riêng về vấn đề yêu cầu giấy xác nhận cư trú, các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực do công an giải quyết, ông Minh nói: "Tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND phường ngay chiều nay làm việc với công an phường để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân".