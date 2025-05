Cà Mau: 98 phạm nhân được đặc xá, nhận căn cước công dân ngay trong trại giam

Ngày 1.5, tại hai đơn vị Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau và Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An, H.U Minh), Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Cục C10 - Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp lễ 30.4 và 1.5. Trong đợt này, 98 phạm nhân; trong đó Trại giam Cái Tàu có 89 phạm nhân và Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau, có 9 phạm nhân đủ tiêu chuẩn được nhận quyết định đặc xá trở về với cộng đồng.

Các phạm nhân được đặc xá đều là những người có quá trình cải tạo tốt, tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm nội quy và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Thượng tá Trần Thanh Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định đặc xá cho phạm nhân ở Trại giam Công an tỉnh

ẢNH: CTV

Điểm đáng chú ý trong đợt đặc xá lần này là việc các trại giam đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cấp căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá ngay trong trại giam.

Đây là bước chuẩn bị có tính nhân văn và thiết thực, giúp người vừa mãn hạn tù có thể nhanh chóng thực hiện các thủ tục hành chính khi trở về địa phương.

Trại giam Cái Tàu tổ chức cấp căn cước công dân cho tất cả các phạm nhân được đặc xá ẢNH: G.B

Theo Công an tỉnh Cà Mau, công tác xét duyệt, lập hồ sơ đặc xá năm nay được thực hiện một cách khẩn trương, công bằng, dân chủ, minh bạch và đúng quy trình. Việc đặc xá không chỉ là biểu tượng của tinh thần nhân đạo, mà còn là bước chuyển mới trong chính sách tái hòa nhập, giúp các phạm nhân ra trại với đầy đủ căn cước công dân, sẵn sàng cho một hành trình làm lại cuộc đời.