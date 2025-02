Người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ dùng căn cước công dân làm mã số thuế

Từ ngày 6.2, Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 105/2020/TT-BTC. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng tài khoản định danh điện tử do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập để thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định trên môi trường điện tử. Riêng đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ sử dụng mã số thuế là số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp. Số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp là số căn cước công dân gồm 12 chữ số được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ sử dụng số căn cước công dân làm mã số thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quy định nêu rõ, những cá nhân, hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế trước đây được thực hiện đến hết ngày 30.6. Từ ngày 1.7, người nộp thuế sẽ sử dụng số căn cước công dân thay cho mã số thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp mã số thuế trước 1.7 nhưng thông tin đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã số thuế của hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân sang trạng thái "Mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân". Người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế để đảm bảo thông tin khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi sử dụng số căn cước công dân làm mã số thuế.

Trường hợp người nộp thuế thu nhập cá nhân đã được cấp nhiều hơn một mã số thuế, người nộp thuế phải cập nhật thông tin số căn cước công dân cho các mã số thuế đã được cấp để cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế vào số định danh cá nhân, hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân. Khi mã số thuế đã được tích hợp vào số định danh cá nhân thì các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế, giấy tờ có giá trị pháp lý khác đã lập có sử dụng thông tin mã số thuế của cá nhân tiếp tục được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế mà không phải điều chỉnh thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định danh cá nhân.

Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tra cứu thông tin đăng ký thuế đã được cơ quan thuế đối chiếu khớp đúng hoặc không khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://www.gdt.gov.vn, hoặc trên trang Thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: thuedientu.gdt.gov.vn, hoặc trên tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân tại ứng dụng icanhan hoặc eTaxMobile (nếu cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế). Trường hợp thông tin có sai sót, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú để cập nhật thông tin chính xác.