Nợ thuế chưa tới 1 triệu bị hoãn xuất cảnh: Làm thế nào để biết mình có nợ thuế hay không?

Có thể tra cứu thông tin nợ thuế, cấm xuất cảnh...

Nhiều cá nhân bỗng dưng được thông báo nợ thuế thu nhập cá nhân hay thậm chí bị cấm xuất cảnh vì lý do nợ thuế nhưng không biết. Gần đây nhất, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (Cục Hải quan TP.HCM) thông báo gửi Cục Quản lý xuất cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế số tiền chưa đến 1 triệu đồng khiến nhiều người giật mình tự hỏi, làm sao để biết mình có nợ thuế hay không?. Theo tìm hiểu của chúng tôi, doanh nghiệp hay cá nhân đều có thể tự tra cứu để biết mình có bị hoãn xuất cảnh, bị nợ thuế hay không bằng cách truy cập vào trang web https://gdt.gov.vn/ của Tổng cục Thuế. Sau đó truy cập vào mục "Dịch vụ công" bên góc phải màn hình.

Tra cứu ở mục "Dịch vụ công" trên trang web của Tổng cục Thuế ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong mục "Dịch vụ công" sẽ có 3 mục về thông báo quyết định cưỡng chế nợ thuế, chấm dứt quyết định cưỡng chế nợ thuế và thông báo về xuất cảnh. Thông thường, các cá nhân sẽ truy cập ở mục thông báo về xuất cảnh để xem có thông tin liên quan hay không.

Tra cứu thông báo về xuất cảnh

Ngoài ra, cá nhân cũng có thể tra cứu tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/ của Tổng cục Thuế để tra cứu nghĩa vụ thuế của mình. Ở địa chỉ này, cá nhân sẽ đăng ký tài khoản. Sau đó chọn mục "Đăng nhập bằng Tài khoản Thuế điện tử".



Chọn mục đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử

Phần đăng nhập sẽ tiếp tục điền bằng mã số thuế. Khi đã đăng nhập được thì chọn mục "Tra cứu", rồi chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế", nhập mã số thuế và bấm tra cứu là xong. Khi đó, kết quả sẽ cho ra các thông tin bao gồm số tiền thuế đã nộp (được hoàn), số tiền thuế phải nộp..., trường hợp không có kết quả tra cứu thì không bị nợ thuế (nhưng cũng có thể là do nhập mã số thuế sai nên có thể thử lại lần nữa)...

Kết quả tra cứu nghĩa vụ thuế ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, cá nhân người nộp thuế có thể tra cứu nợ thuế tại ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động. Khi đăng nhập vào ứng dụng này, người nộp thuế chọn mục "Tra cứu nghĩa vụ thuế", chọn tiếp "Tất cả nghĩa vụ thuế". Sau khi đăng nhập bằng mã số thuế cá nhân và tra cứu sẽ thấy các thông tin liên quan...

Nên chủ động tra cứu thông tin về nợ thuế

Theo luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, nguyên tắc khi cơ quan thuế gửi thông báo đề nghị cấm xuất cảnh đến Cục Quản lý xuất cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thì sẽ gửi đồng thời cho cá nhân người này. Tuy nhiên, có nhiều lý do nên người nộp thuế không nhận được thông báo. Thực tế đã có nhiều gia đình đi du lịch, khi ra đến sân bay thì có thành viên trong gia đình bị cấm xuất cảnh với lý do còn nợ thuế.



Luật sư Xoa cho rằng, nếu biết trước, người nộp thuế chắc chắn sẽ thực hiện đóng thuế hoặc không xuất cảnh để khỏi rơi vào trường hợp "dở khóc dở cười" tại sân bay. Do đó, cá nhân là người đại diện của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có thể kiểm tra thông tin trước khi muốn xuất cảnh. Thậm chí, dù không phải đại diện doanh nghiệp hay hộ kinh doanh thì cũng có cá nhân bị lấy cắp mã số thuế để khai thuế nên có thể rơi vào trường hợp bị nợ thuế thu nhập cá nhân. Việc tra cứu cũng giúp cho cá nhân biết mình có bị nợ thuế hay bị cấm xuất cảnh hay không.

Theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý thuế, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh (Khoản 1 Điều 21) bao gồm: a) Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. b) Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. d) Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.