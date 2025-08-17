Xã Hồ Tràm định hướng trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Thương hiệu Hồ Tràm được nhà đầu tư, du khách biết đến

Ngày 17.8, xã Hồ Tràm (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự đại hội.

Ông Phan Khắc Duy (thứ 5, từ phải sang) là Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm ẢNH: NGUYỄN LONG



Tại đại hội, ông Phan Khắc Duy (41 tuổi) được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm. Ông Nguyễn Hữu Lộc (54 tuổi) và ông Huỳnh Phi Khánh (48 tuổi) cùng là Phó bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm.

Trước khi là Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, ông Phan Khắc Duy (quê quán Gia Lai) là Chánh văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Duy có trình độ thạc sĩ quản lý công, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm báo cáo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng, năng động với hai mũi nhọn là dịch vụ - du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với quy hoạch chung, duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, phù hợp với quá trình đô thị hóa và tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có trọng tâm, các dự án công trình quan trọng được triển đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã, đặc biệt là ngành du lịch.

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đã và đang triển khai đầu tư, dự kiến sớm hoàn thành đưa vào sử dụng như: cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận…

Hồ Tràm thu hút nhiều dự án du lịch đẳng cấp quốc tế ẢNH: NGUYỄN LONG

Trên địa bàn xã hiện có 36 dự án lớn đã được chấp nhận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 7,3 tỉ USD; đang kêu gọi đầu tư 5 dự án với diện tích 180 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3 tỉ USD. Thương hiệu Hồ Tràm đang được nhiều nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến..

Theo ông Nguyễn Hữu Lộc, trong nhiệm kỳ qua tiềm năng, lợi thế của xã Hồ Tràm vẫn chưa được khai thác triệt để; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đồng bộ. Xã Hồ Tràm là địa phương ở xa khu vực trung tâm TP.HCM, các tuyến giao thông kết nối vùng đang được đầu tư nhưng chưa hoàn thiện.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hồ Tràm đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là khai thác tiềm năng du lịch biển và sản xuất nông nghiệp sinh thái hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu xây dựng xã Hồ Tràm phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn với phát triển, góp phần nâng cao vị thế của địa phương trong tiến trình phát triển chung của TP.HCM và cả nước.

Xã Hồ Tràm kêu gọi đầu tư ít nhất 1 trung tâm thương mại; quy hoạch, khai thác hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực ven sông Ray. Đề xuất, phối hợp xây dựng chiến lược phát triển du lịch trên địa bàn xã theo hướng chất lượng cao, xanh, tăng thời gian lưu trú của khách du lịch. Phấn đấu đến năm 2030 thu hút được 25 thương hiệu du lịch quốc tế, số khách du lịch quốc tế gấp 3 lần so với năm 2025.

Đưa sản phẩm nông nghiệp vào hệ thống siêu thị TP.HCM

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của xã Hồ Tràm trong nhiệm kỳ qua.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, nhất là việc tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã đã rộng hơn về quy mô và thẩm quyền cấp xã trước đây và linh hoạt hơn cấp huyện trước đây.

Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu xã Hồ Tràm khắc phục điểm nghẽn, tháo gỡ rào cản và khơi thông mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên cạnh 7 nhóm giải pháp nhiệm vụ và 3 đột phá do đại hội đã đề ra, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị xã Hồ Tràm tập trung phát triển kinh tế xanh, du lịch đẳng cấp quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.

Đổi mới phương pháp đồng bộ, toàn diện trong huy động mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ hiện đại; liên kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế động lực của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, thực sự trở thành động lực phát triển liên vùng.

Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và phù hợp xu thế trong tình hình mới; kết nối đưa các sản phẩm nông nghiệp của xã vào tiêu thụ trong các cơ sở du lịch trên địa bàn xã và hệ thống siêu thị đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

Trung tâm xã Hồ Tràm ẢNH: NGUYỄN LONG

Rà soát quy hoạch không gian, hỗ trợ điều kiện tối đa để kinh tế tư nhân phát triển, nhất là lĩnh vực thương mại - dịch vụ - dịch vụ du lịch. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế.

"Nghiên cứu phối hợp ngành y tế TP.HCM đưa các thành tựu y khoa, dịch vụ y tế chất lượng cao về địa phương để người dân Hồ Tràm và các vùng lân cận được thụ hưởng về y tế. Dân sinh Hồ Tràm là dân sinh của TP.HCM, họ có quyền thụ hưởng các chính sách, các thành tựu khoa học, công nghệ… của thành phố", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh.