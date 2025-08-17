Xã Xuyên Mộc hướng đến 'làng trong phố - phố trong làng'

Đưa xã Xuyên Mộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 16.8, xã Xuyên Mộc (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự đại hội.

Ông Võ Thành Châu (thứ 5, từ phải sang) là Bí thư Đảng ủy xã Xuyên Mộc ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, ông Võ Thành Châu (47 tuổi) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Xuyên Mộc. Ông Đinh Văn Trải (49 tuổi), bà Chu Thị Thanh Phong (52 tuổi) cùng là Phó bí thư Đảng ủy xã Xuyên Mộc.

Trước khi là Bí thư Đảng ủy xã Xuyên Mộc, ông Võ Thành Châu (quê ở xã Phước Long Thọ, H.Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là xã Đất Đỏ, TP.HCM) là Bí thư TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Châu có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, ông Đinh Văn Trải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuyên Mộc cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế địa phương tăng trưởng khá, nhiều công trình được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế.

Ông Đinh Văn Trải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuyên Mộc báo cáo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, theo ông Trải, dù kinh tế có sự phát triển nhưng chưa bền vững. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật còn chậm.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, kinh tế - xã hội của xã Xuyên Mộc dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực nhờ vào sự tác động lan tỏa của các công trình hạ tầng chiến lược đang được triển khai trên địa bàn khu vực, như: cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng đường 994 và khu vực ngã tư Hồ Tràm.

Đặc biệt, tuyến cao tốc kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với Hồ Tràm không chỉ tạo ra trục phát triển kinh tế - du lịch quan trọng mà còn là động lực thúc đẩy các ngành nghề dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

"Những yếu tố này sẽ tạo ra vị thế mới, động lực mới để xã Xuyên Mộc khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có vào định hướng phát triển thành phố đa trung tâm - đô thị sinh thái - kết nối thông minh của TP.HCM, là tiền đề quan trọng để xã Xuyên Mộc vững tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới", ông Đinh Văn Trải chia sẻ.

Ông Trải nói thêm, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Xuyên Mộc tranh thủ tiềm năng sẵn có, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong việc ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa có thương hiệu.

Phấn đấu đưa xã Xuyên Mộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, là hạt nhân của mô hình phát triển "làng trong phố, phố trong làng" theo định hướng đô thị sinh thái, đa trung tâm của TP.HCM. Đến cuối nhiệm kỳ, xã Xuyên Mộc phát triển ít nhất 2 mô hình du lịch sinh thái.

Theo đó, xã Xuyên Mộc sẽ đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ, du lịch, thương mại liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch xanh, thương mại xanh; đẩy mạnh mô hình sản xuất tích hợp "nông nghiệp - du lịch - dịch vụ - công nghệ" theo định hướng tăng trưởng xanh, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của thành phố. Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.

Khai thác tối đa lợi thế của hạ tầng chiến lược

Phát biểu tại đại hội, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM biểu dương những nỗ lực của xã Xuyên Mộc để đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đã đề ra.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Trúc thống nhất những chỉ tiêu, đột phá, nhiệm vụ và giải pháp mà xã Hòa Hội đã nêu, với mục tiêu "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, gắn với du lịch; xây dựng xã Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu".

Để đạt được kết quả tốt trong nhiệm kỳ tới, bà Võ Ngọc Thanh Trúc yêu cầu xã Xuyên Mộc đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đảm bảo tính bền vững, chuyển dịch sang kinh tế xanh, kinh tế số và khai thác tối đa lợi thế của hạ tầng chiến lược, gắn kết chặt chẽ nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh, sinh thái, hiện đại; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa. Triển khai đồng bộ mô hình "làng trong phố - phố trong làng" hài hòa với đô thị, hướng tới môi trường sống thân thiện, an toàn và đáng sống.

Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, xã là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, đòi hỏi hệ thống chính trị địa phương phải bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, thành phố, bà Trúc đề nghị xã Xuyên Mộc đổi mới tư duy trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ xã trách nhiệm, đạo đức, có năng lực tổng hợp, ứng dụng công nghệ số, sâu sát thực tiễn, tận tâm, tận tuỵ, tận tình trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chính quyền xã tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thân thiện, gần dân, sát dân, phục vụ vì sự hài lòng của người dân.