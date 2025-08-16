Xã Hòa Hội định hướng đô thị gắn với cao tốc Long Thành - Hồ Tràm

Kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng

Ngày 16.8, xã Hòa Hội (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự đại hội.

Bà Đinh Thị Trúc My (thứ 5, từ phải sang) là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, bà Đinh Thị Trúc My (52 tuổi) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội. Ông Ngô Văn Chính (51 tuổi) và ông Huỳnh Tiến Dũng (50 tuổi) cùng là Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội.

Bà Đinh Thị Trúc My (quê Phước Bửu, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là xã Hồ Tràm, TP.HCM).

Bà My có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội, bà My từng là Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Ngô Văn Chính, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội báo cáo tại đại hội ẢNH: N.L

Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Văn Chính, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phát triển khá; nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành, hạ tầng thiết yếu được đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực, công tác cải cách hành chính, chăm lo đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu nước tưới vào mùa khô; giá cả vật tư và đầu ra nông sản biến động. Thương mại - dịch vụ phát triển chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đô thị hóa...

Ông Ngô Văn Chính cho biết nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hòa Hội tận dụng thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực vận dụng sáng tạo vào thực tiễn phát triển của địa phương với tư duy và tầm nhìn dài hạn, chủ động, sáng tạo, đột phá để phát triển theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

Xã Hòa Hội lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển.

Thác Hòa Bình có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái ẢNH: NGUYỄN LONG

Cũng theo ông Chính, nhiệm kỳ tới, xã Hòa Hội phấn đấu đảm bảo cơ cấu và tỷ trọng các ngành kinh tế, trong đó thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 30%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10%, nông lâm - ngư nghiệp tăng 60%.

Xã Hòa Hội phát triển kinh tế theo hướng bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các điểm đến du lịch.

Phát triển thương mại, dịch vụ du lịch giải trí, thể thao gắn với thác Hòa Bình tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tận dụng tối đa quỹ đất, đặc biệt là xung quanh các trạm giao thông công cộng, để xây dựng các khu vực đa chức năng, kết hợp nhà ở, việc làm và giải trí hỗ trợ phát triển du lịch, nông nghiệp.

Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với hồ chứa nước Sông Ray 2.

Định hướng phát triển đô thị gắn với tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá cao tinh thần dân chủ, cầu thị, khách quan và trách nhiệm của xã Hòa Hội trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong đó, kinh tế xã Hòa Hội tiếp tục phát triển khá; nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành, hạ tầng thiết yếu được đầu tư, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện, đời sống người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng ghi nhận hơn nữa là việc hai xã cũ Hòa Bình và Hòa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Lộc cũng đánh giá cao với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp thực hiện và 2 khâu đột phá của xã Hòa Hội.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được của nhiệm kỳ qua, ông Lộc yêu cầu xã Hòa Hội phải quyết tâm nỗ lực ở mức độ cao để đáp ứng yêu cầu đặt ra, khắc phục điểm nghẽn, tháo gỡ rào cản và khơi thông mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Ông Lộc đề nghị xã Hòa Hội tập trung phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh kết hợp khai thác lợi thế du lịch sinh thái với mục tiêu nâng cao đời sống của người dân.

Lãnh đạo các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung cho dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác hiệu quả lợi thế du lịch sinh thái kết hợp các dịch vụ, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tại địa phương đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các điểm đến du lịch. Phát triển thương mại dịch vụ du lịch, giải trí, thể thao gắn với hồ Sông Ray, thác Hòa Bình, đây là trách nhiệm chính trị mà Đảng bộ Hòa Hội khóa I phải cam kết.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu xã Hòa Hội cần định hướng phát triển đô thị gắn với tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm; nghiên cứu xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch nông nghiệp. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP.

Quan tâm sâu sát chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn, đào tạo nghề, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; quan tâm đầu tư xây dựng, chọn lựa cán bộ có tâm huyết, kinh nghiệm, trách nhiệm, uy tín với dân và cộng đồng làm công tác mặt trận và đoàn thể tại cơ sở và khu dân cư.