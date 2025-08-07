TP.HCM: Mua đất dự án xây nhà ở nhưng không được sang tên

7 năm chờ được sang tên

Dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 ha đô thị mới Phú Mỹ, phường Phú Mỹ (TP.HCM) có vị trí nằm ngay trung tâm phường Phú Mỹ (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM do Công ty CP đầu tư xây dựng ATA (gọi tắt là Công ty ATA) làm chủ đầu tư.

Một góc dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 ha đô thị Phú Mỹ ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm 2013, Bộ Xây dựng có văn bản cho Công ty ATA được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng tại dự án cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở. Năm 2014 và năm 2017, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có quyết định chấp thuận cho công ty được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, hàng trăm người dân mua đất của Công ty ATA từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dù một số người đã làm nhà ở. Theo các hộ dân, họ đã trả tiền mua đất cho công ty này 95% giá trị lô đất. Việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các hộ dân.

Ông Phạm Phú Thứ (68 tuổi) cho biết, năm 2018 ông mua lô đất rộng hơn 100 mét vuông của Công ty ATA và xây dựng nhà từ năm 2021 để ở. Dù đã xây nhà ở nhưng do không có quyền sử dụng đất nên ông Thứ không làm được hộ khẩu tại căn nhà mới này.

Ông Thứ xây nhà ở trong dự án nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư sang tên quyền sử dụng đất ẢNH: NGUYỄN LONG

"Không có sổ hồng, tôi không đăng ký tạm trú, bị thiệt thòi trong nhiều chế độ, chính sách. Mỗi lần đi khám bệnh phải chuyển tuyến rất phức tạp. Con cháu trong gia đình gặp khó khăn, cần có sổ hồng để đi cầm cố vay ngân hàng cũng không được vì chỉ có mỗi cái hợp đồng nguyên tắc giữa tôi với công ty nên không thể vay được tiền…", ông Thứ nói.

Bà Trần Thị Hồng (47 tuổi) cùng chồng là ông Nguyễn Trọng Thành (49 tuổi) cho hay, từ ngoài quê vào Phú Mỹ lập nghiệp. Năm 2018, vợ chồng bà Hồng tiết kiệm từ việc làm ăn, vay mượn thêm bạn bè mua lô đất của Công ty ATA.

"Vợ chồng tôi đóng đã 95% tiền đất rồi, nghĩ là công ty sẽ chuyển quyền sử dụng đất sớm nhưng 7 năm nay vẫn chưa có. Gia đình tôi xây nhà ở từ nhiều năm nay rồi mà vẫn chưa có giấy tờ nào nắm trong tay, ngoài bảng hợp đồng với công ty. Gia đình tôi muốn cầm cái sổ hồng đưa vào ngân hàng để giải quyết công nợ nhưng không được. Không biết vì lý do gì công ty chưa sang tên sổ hồng cho vợ chồng tôi. Mọi kế hoạch của gia đình tôi đều dang dở khiến chúng tôi gặp muôn phần khó khăn", bà Hồng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Tú (51 tuổi) vay tiền của nhiều người để mua đất của Công ty ATA từ năm 2018, với ý định khi có sổ hồng sẽ vay ngân hàng trả lại cho mọi người. "Tôi cứ nghĩ thanh toán 95% số tiền rồi thì thời gian ngắn là có sổ để thế chấp ngân hàng vay tiền trả cho mọi người. Thế nhưng đến nay tôi vẫn chưa được công ty sang tên. Mọi người đòi nợ mà tôi không biết lấy tiền đâu để trả. Tôi mong các cấp lãnh đạo có thẩm quyền giúp đỡ tôi cũng như nhiều hộ dân khác được sang tên sổ hồng để cuộc sống bớt khó khăn hơn", bà Tú nói.

Do sáp nhập, thanh tra toàn diện dự án?

Theo Công ty ATA, tại dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 ha đô thị mới Phú Mỹ, đợi 1, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đồng ý cho công ty chuyển nhượng 509 lô đất liên kế và 42 lô biệt thự. Đến nay, công ty đã tiến hành sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm 432 lô liên kế và 40 lô biệt thự.

Khu dự án nằm ở trung tâm phường Phú Mỹ ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong thời gian qua, Công ty ATA đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích đất giải phóng mặt bằng. Năm 2022, cơ quan chức năng đã nhận bàn giao các hạ tầng kỹ thuật về điện, nước và đưa vào sử dụng. Trong năm 2022, công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin chuyển nhượng các lô đất đã tách sổ hồng riêng và đã đầu tư hạ tầng.

Năm 2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có thông báo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức khảo sát, làm việc với chủ đầu tư để thống nhất cụ thể phương án xử lý.

Sau đó, tháng 12.2024, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh này chấp thuận cho Công ty ATA được tiếp tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đề nghị Công ty ATA chủ động liên hệ với sở này cùng các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, chủ đầu tư dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 ha đô thị mới Phú Mỹ cho biết trong những năm qua công ty đã luôn thực hiện các thủ tục để nhanh chóng được sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Tuy nhiên, trong khi các thủ tục đã hoàn thiện, chỉ còn đợi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ra quyết định chấp thuận nữa là có thể chuyển tên sổ hồng cho dân, nhưng vào thời điểm sáp nhập địa phương nên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vẫn chưa ra quyết định.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 7.8, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 ha đô thị Phú Mỹ đang được Chánh thanh tra TP.HCM ra quyết định thanh tra toàn diện, nên phải dừng sang tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.