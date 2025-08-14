TP.HCM: Nữ Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng từng là phó giám đốc sở

Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế

Ngày 14.8, phường Tam Thắng (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng tổ công tác số 12 của Thành ủy TP.HCM dự đại hội.

Bà Trần Thụy Cẩm Lệ (thứ tư, từ trái sang) là Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, bà Trần Thụy Cẩm Lệ (43 tuổi) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Chí Linh (39 tuổi) và ông Lê Xuân Tú (44 tuổi) cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng.

Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng, bà Trần Thụy Cẩm Lệ là Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Bà Lệ có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh; cử nhân địa chất; cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Chí Linh, Phó bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng khẳng định với phương châm: "Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện khát vọng, ý chí, nghị lực và quyết tâm cao xây dựng phường phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, góp phần cùng TP.HCM tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Chí Linh cho hay, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường của phường Tam Thắng đạt nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thương mại - dịch vụ tiếp tục khẳng định vị trí chủ đạo của nền kinh tế địa phương.

Đia phương này đã tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, vì vậy lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đúng định hướng. Trên địa bàn hiện có hơn 10.000 đơn vị kinh tế hoạt động, trong đó có gần 2.300 doanh nghiệp, hơn 7.700 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã. Công tác thu, chi ngân sách thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, với kết quả thu đạt trên 160%, chi ngân sách đạt 164%.

Các giải pháp cải cách hành chính được triển khai thực hiện thường xuyên, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công phường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được nhanh, gọn, không bị gián đoạn, ngắt quãng trong công tác phục vụ người dân.

"Mặc dù nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra, thế nhưng phường Tam Thắng vẫn còn những khó khăn, tồn tại, trong đó vi phạm về xây dựng, đất đai, trật tự đô thị còn diễn ra; quỹ đất công chưa được cắm mốc, xác định ranh giới đầy đủ, chậm được đưa vào khai thác, sử dụng.

Dự án công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng chậm triển khai, làm phát sinh vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai, môi trường. Nguyên nhân này là do một số ít người đứng đầu cấp ủy chưa chủ động giao việc gắn với trách nhiệm cụ thể ngay từ đầu dẫn đến một số thời điểm, một số vụ việc chưa thể hiện đúng mức vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm", ông Nguyễn Chí Linh nhìn nhận.

Vươn mình phát triển từ tiềm năng, lợi thế

Phó bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng Nguyễn Chí Linh khẳng định, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ TP.HCM, cùng với hạ tầng giao thông kết nối dần hoàn thiện, phường có không gian mở rộng, những tiềm năng, lợi thế hiện có là cơ hội để địa phương vươn mình phát triển.

Đường 3 Tháng 2 là trục giao thông quan trọng của phường Tam Thắng ẢNH: NGUYỄN LONG

Phường Tam Thắng sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hướng đến 2035 phát triển thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Tầm nhìn đến 2045, có kinh tế phát triển cao, bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó bí thư Thường trực phường Tam Thắng cho biết địa phương sẽ khơi thông nguồn lực, tạo động lực để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó tập trung vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm giải quyết, triển khai các dự án có tính lan tỏa trên địa bàn phường.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Tam Thắng khai thác hiệu quả lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ là chủ lực; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh phát triển dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hỗ trợ thúc đẩy đầu tư xây dựng các khu thương mại tập trung, khu phố kinh doanh hiện đại, thu hút các thương hiệu lớn, có uy tín đầu tư trên địa bàn.

Chú trọng phát triển không gian ngầm

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Tam Thắng tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch một số phân khu để tạo không gian, động lực phát triển mới.

Phối hợp với đơn vị chức năng đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; trong đó chú trọng phát triển không gian ngầm để phát triển thương mại - dịch vụ, thúc đẩy phát triển trạm sạc xe điện, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh, xanh và hiệu quả.

Một góc khu Bàu Trũng, phường Tam Thắng ẢNH: NGUYỄN LONG

Triển khai hiệu quả các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Phối hợp sớm triển khai dự án lớn có tính lan tỏa như khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, khu đô thị cù lao Bến Đình. Rà soát các trụ sở dôi dư, các khu đất công trên địa bàn không còn nhu cầu sử dụng để có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả.

"Phường Tam Thắng sẽ tăng cường chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi lấn, chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất thủ công vào khu tiểu thủ công nghiệp tập trung theo quy hoạch. Thường xuyên duy tu, cải tạo hệ thống thoát nước, khắc phục các điểm ngập úng trên địa bàn", Chủ tịch UBND phường Tam Thắng nói thêm.