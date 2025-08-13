Nguyên Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu

Doanh thu và tốc độ tăng trưởng ngành du lịch đạt cao

Ngày 13.8, phường Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu cũ), TP.HCM tổ chức đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng tổ công tác số 12 của Thành ủy TP.HCM dự đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Bản (đứng thứ 4, từ trái sang phải) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Bản (57 tuổi) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; bà Lê Thị Thanh Bình (52 tuổi), ông Bùi Văn Hy (45 tuổi) cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Bản (57 tuổi), quê quán tỉnh Quảng Ngãi (nay là tỉnh Gia Lai), có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật. Trước khi được chỉ định là Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu từng là Chủ tịch UBND H.Châu Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Báo cáo tại đại hội, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu, cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, các loại hình thương mại, dịch vụ phát triển, doanh thu tăng trưởng đạt gần 120 tỉ đồng (đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra). Trong đó, các ngành dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch, lưu trú đều đạt mức tăng trưởng cao. Các chương trình phát triển du lịch được triển khai linh hoạt. Giá trị ngành du lịch đạt tốc độ tăng trưởng 8%; hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu báo cáo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn phường đã triển khai nâng cấp 19 tuyến đường, 44 đường hẻm, 24 công trình từ nguồn ngân sách nhà nước. Các dự án đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện trên địa bàn phường đã góp phần chỉnh trang đô thị, hình thành các tuyến giao thông trọng điểm, thuận lợi trong kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

"Đặc biệt, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân ở Bãi Sau với các hạng mục công trình đặc sắc được đầu tư xây dựng sẽ trở thành điểm nhấn về diện mạo, cảnh quan của phường để thu hút du khách, phát triển du lịch địa phương trong thời gian tới", bà Bình nhận định.

Cũng theo bà Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhiệm vụ về kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Các loại hình dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, doanh thu và tốc độ tăng trưởng ngành du lịch đạt cao. Hệ thống hạ tầng đô thị được hoàn thiện, góp phần tạo bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp.

Phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh

Trong 5 năm tới, phường Vũng Tàu được xác định là một trong những địa phương quan trọng nằm trên tuyến du lịch của TP.HCM, với lợi thế đặc thù có các bãi biển đẹp, có núi với hệ thống công viên rừng cảnh quan đô thị, có di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia và hạ tầng được chỉnh trang khá đồng bộ.

Nhân viên khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu đặt lập trình cho robot phục vụ nước uống cho khách tại phòng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, là giai đoạn gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 1.7.2022 của Bộ Chính trị, với định hướng xây dựng địa phương trở thành nơi du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế và cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ khi hạ tầng kết nối vùng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, các cảng du lịch quốc tế được đưa vào khai thác.

Ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, nhấn mạnh thời gian tới phường tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, đa dạng, đẳng cấp. Phường Vũng Tàu sẽ phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng, khai thác tốt cơ hội, vượt qua thách thức, nỗ lực, không ngừng nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đại hội đề ra.

Với mục tiêu phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, là thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế, phường Vũng Tàu xác định lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại làm chủ đạo. Phương Vũng Tàu phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại làm chủ đạo.

Dự án chỉnh trang Bãi Sau là điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

"Phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phường Vũng Tàu tập trung phát triển kinh tế số, du lịch xanh mang đẳng cấp quốc tế. Phát động các phong trào "Phường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện", ông Hy chia sẻ.

Cũng theo ông Hy, trong thời gian tới, phường Vũng Tàu tiếp tục cải tạo cảnh quan, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, như phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám chữa bệnh, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch MICE.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành dịch vụ, du lịch; chuẩn hóa quy trình phục vụ; khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Phát triển hạ tầng du lịch thông minh, xây dựng ứng dụng di động tích hợp thông tin điểm đến, đặt phòng, vé tham quan, thanh toán không tiền mặt, phản hồi dịch vụ. Triển khai các ứng dụng công nghệ vào quản lý du lịch, cung cấp thông tin cho du khách.

Xây dựng thương hiệu "Du lịch xanh đẳng cấp quốc tế", áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững, giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích các hoạt động du lịch thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo tại các cơ sở lưu trú và dịch vụ.

"Chúng tôi sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các dự án du lịch, thương mại quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế. Kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động", ông Hy nói thêm.

Phường Vũng Tàu được thành trên cơ sở sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Phường Vũng Tàu có diện tích tự nhiên 16,850 km2, gồm 42 khu phố, 115.882 nhân khẩu thường trú. Ông Nguyễn Tấn Bản là Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu. Trụ sở Đảng ủy phường: 45 Ba Cu, phường Vũng Tàu (trụ sở Thành ủy Vũng Tàu cũ). Ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu. Trụ sở HĐND - UBND - Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu: 87 - 89 Lý Thường Kiệt (trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu cũ). Trụ sở Công an phường Vũng Tàu: 153 Hoàng Hoa Thám (trụ sở Công an phường Thắng Tam cũ).



