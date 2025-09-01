Quà Quốc khánh 2.9 đến tay người dân TP.HCM: 'Nôn nao đến mức ngủ không được'

Sáng 1.9, các phường, xã ở TP.HCM đồng loạt chi tặng quà Quốc khánh trị giá 100.000 đồng đến toàn bộ người dân trên địa bàn.

Làm ngày đêm để chi quà Quốc khánh cho người dân

Tại trụ sở UBND phường Diên Hồng (1A Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM), ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng cho biết, để việc phát quà được chu đáo, phường đã bố trí ngay tại trụ sở UBND, nơi có không gian rộng rãi, thông thoáng cả lối vào và lối ra, đồng thời trang bị đầy đủ cơ sở vật chất.

Cụ thể, phường đã thiết kế 10 máy để hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh nhất, tập trung toàn bộ lực lượng tại đây chứ không phân tán ra nhiều điểm.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng túc trực tại trụ sở UBND để tiếp bà con đến nhận quà Quốc khánh 2.9 ẢNH: THÚY LIỄU

Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ phường Diên Hồng được huy động để hỗ trợ bà con nhận quà Quốc khánh 2.9 ẢNH: THÚY LIỄU

"Nếu có mưa, chúng tôi vẫn đảm bảo công tác phát quà diễn ra bình thường. Trường hợp chưa hoàn tất trong ngày, phường sẵn sàng bố trí thêm buổi tối để phục vụ bà con. Đặc biệt hôm nay là ngày cao điểm, toàn bộ cán bộ, lực lượng đều được huy động để hỗ trợ người dân", ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, căn cứ danh sách do UBND TP.HCM phân bổ, phường Diên Hồng có hơn 70.000 người dân được nhận quà với tổng số tiền trên 7,7 tỉ đồng.

Trong đó, đã có khoảng 7.000 người đăng ký tài khoản VNeID để nhận tiền qua chuyển khoản trực tiếp. Số còn lại, khoảng 62.000 người, sẽ nhận quà tại các điểm phát.

Người lớn tuổi đến phường Diên Hồng nhận quà đều được hỗ trợ nhiệt tình ẢNH: THÚY LIỄU

"Từ nay đến hết ngày 15.9, chúng tôi sẽ trực liên tục tại đây để phục vụ bà con. Hôm nay là ngày cao điểm, phường quyết tâm phát nhanh nhất có thể. Với những trường hợp đã đăng ký tài khoản, tiền sẽ được chuyển trực tiếp, còn lại sẽ nhận ngay tại chỗ", ông Sơn nói thêm.

Đối với những người cao tuổi, gặp khó khăn trong đi lại, phường cũng có phương án hỗ trợ giảm thời gian chờ hoặc nhờ lực lượng tình nguyện viên, hàng xóm hỗ trợ nhận thay.

Phường Diên Hồng bố trí chỗ ngồi thoáng mát cho bà con chờ nhận quà ẢNH: THÚY LIỄU

"Hôm nay chúng tôi huy động hơn 200 cán bộ, công chức, chiến sĩ công an, quân sự và lực lượng an ninh cơ sở tham gia. Nhờ vậy, mọi khâu đều được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng", ông Sơn thông tin.

Về cơ sở vật chất, phường Diên Hồng hiện có 10 máy phục vụ thủ tục, trong đó hai máy gặp sự cố kỹ thuật đã được báo cáo công an thành phố để xử lý.

"Khi tất cả 10 máy hoạt động ổn định, tốc độ giải quyết hồ sơ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiện hệ thống đã chạy ổn định, đảm bảo phục vụ tốt cho bà con đến nhận quà", ông Sơn khẳng định.

Bên cạnh đó, phường Diên Hồng còn tổ chức trao quà Quốc khánh tại nhà cho các gia đình chính sách.

Cán bộ phường Diên Hồng trao tận tay quà Quốc khánh 2.9 cho người dân ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Lê Hồng Long (62 tuổi, ở phường Diên Hồng) đã có mặt từ sớm để nhận quà Quốc khánh. Ông đã đại diện gia đình ông 6 người để nhận quà.

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được món quà đặc biệt này từ Nhà nước nhân dịp Quốc khánh. Số tiền không lớn, nhưng có ý nghĩa rất lớn, tôi rất mừng. Từ khi biết thông tin chính thức về việc tặng quà Quốc khánh, tôi và bà con trong khu phố đều phấn khởi, nhiều người còn nôn nao đến mức ngủ không được", ông Long kể.

Ông Long sẽ dùng số tiền này để mua gạo, mua cá cho gia đình, coi như thêm chút ấm áp trong ngày lễ. "Quan trọng không phải số tiền lớn hay nhỏ, mà là tình nghĩa, sự quan tâm của Nhà nước dành cho người dân. 100.000 đồng nhưng mang nhiều ý nghĩa, tôi và bà con đều rất vui", ông Long nói.

Món quà đáng quý của Nhà nước đối với người dân

Tại phường Bến Thành, người dân đến 2 điểm gồm trụ sở UBND phường ở số 92 Nguyễn Trãi và Trường mầm non Tuổi Thơ (số 137A Nguyễn Trãi, phường Bến Thành).

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành cho biết với những trường hợp đã xác nhận qua VNeID thì nhận qua hình thức chuyển khoản, những trường hợp còn lại nhận tiền mặt trực tiếp. Các chủ hộ sẽ đến nhận thay cho những thành viên trong hộ gia đình. Cá nhân riêng lẻ đến chỉ cần cung cấp căn cước công dân hoặc xuất trình định danh điện tử trên ứng dụng VNeID để nhận quà.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành trao đổi, hướng dẫn người dân cách nhận quà Quốc khánh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Những trường hợp lớn tuổi, đi lại khó khăn, chưa thể đến 2 điểm nhận quà thì phường bố trí công an khu vực, cán bộ phường sẽ đến tận nhà để trao quà cho người dân.

Người dân nhận quà Quốc khánh tại trụ sở UBND phường Bến Thành, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đây là hoạt động này rất ý nghĩa. Người dân rất tự hào, vui mừng với chính sách hợp tình, hợp lý của nhà nước và có niềm vui chung trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh", bà Hoa chia sẻ.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng lượng người dân tập trung về một thời điểm khá đông, phường bố trí ghế nhựa để người dân ngồi chờ xếp hàng và nhận quà theo số thứ tự.

Người dân xếp hàng nhận quà tặng Quốc khánh 2.9 tại Trường mầm non Tuổi Thơ (số 137A Nguyễn Trãi, phường Bến Thành) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong ngày 1.9, phường Bến Thành chi tặng theo 3 khung giờ: 8 - 11 giờ 30, 13 giờ 30 - 17 giờ và 17 - 19 giờ. Ngày 2.9, phường chi tặng trong 2 khung giờ sáng và chiều. Từ ngày 3.9, phường chi trong giờ hành chính tại trụ sở UBND phường.

Tại phường Hòa Hưng, từ sáng sớm, hàng trăm hộ dân đã đến trụ sở UBND phường để làm thủ tục nhận quà. Ngay cổng, lực lượng cán bộ và đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã túc trực hướng dẫn theo quy trình 5 bước. Ngoài điểm chính tại UBND phường, địa phương còn bố trí thêm 3 điểm phát quà tại các trường học.

Đoàn viên phường Hòa Hưng hỗ trợ bà con đến nhận quà Quốc khánh ẢNH: THÚY LIỄU

Tổng cộng có 77.149 người dân được nhận quà với kinh phí hơn 7,7 tỉ đồng. Phường Hoà Hưng đặt mục tiêu trong ngày đầu tiên sẽ phát cho khoảng 80% số người, phần còn lại sẽ tiếp tục trong những ngày sau.

Ông Nguyễn Thịnh (64 tuổi, ở phường Hòa Hưng) cho biết có mặt từ 7 giờ 30 và nhanh chóng nhận quà nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ. "Tôi nhận cho cả nhà được 600.000 đồng. Đây là sự quan tâm rất đáng quý của Nhà nước đối với người dân", ông Thịnh nói.