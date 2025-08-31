TP.HCM duyệt hơn 1.000 tỉ đồng tặng quà Quốc khánh, thiếu sẽ bổ sung

Ngày 31.8, UBND TP.HCM quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 theo Nghị quyết 263/2025 của Chính phủ.

Cách đây 2 ngày, Chính phủ quyết định tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quyết định, UBND TP.HCM bổ sung ngân sách nhà nước năm 2025 cho Công an TP.HCM và UBND các xã, phường, đặc khu 1.010 tỉ đồng để thực hiện chính sách nêu trên.

Người dân TP.HCM sẽ nhận quà 100.000 đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính làm thủ tục cấp bổ sung kinh phí cho Công an TP.HCM và UBND các xã, phường, đặc khu theo quy định. Các phường, xã, đặc khu tiếp nhận, phân bổ kinh phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chính quyền địa phương phối hợp ngành công an, cơ quan chức năng của TP.HCM tổ chức việc tặng quà cho người dân theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp, báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 20.9.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp thiếu kinh phí thì UBND xã, phường, đặc khu phải báo cáo về UBND TP.HCM để bổ sung kịp thời, không để chậm trễ. Nếu sử dụng không hết kinh phí thì nộp trả lại ngân sách.

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau

Công an TP.HCM cho biết toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố nhận quà 100.000 đồng bằng 2 cách, thông qua ứng dụng VNeID hoặc nhận trực tiếp tại UBND phường, xã, đặc khu.

Theo tìm hiểu, trong 2 ngày qua, nhiều người dân đã liên kết tài khoản an sinh trên ứng dụng VNeID với tài khoản ngân hàng để nhận quà Quốc khánh 2.9. Bên cạnh đó, các khu phố, ấp cũng lập danh sách người dân sinh sống trên địa bàn để làm thủ tục chi quà sớm nhất.